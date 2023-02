Grupo CAP reporta resultados por US$ 226 millones al cierre de 2022

En el negocio minero, Compañía Minera del Pacífico alcanzó positivos niveles de producción y despachos, de 16,5 millones de toneladas y 16,3 millones de toneladas, respectivamente.

El Grupo CAP informó que la utilidad neta consolidada al 31 de diciembre de 2022, después de deducir las participaciones minoritarias, alcanzó US$ 226 millones versus una utilidad de US$ 741,4 millones en 2021. En tanto, el EBITDA alcanzó US$ 910,1 millones, con ingresos totales de US$ 3.006 millones.

«Los menores resultados obtenidos en 2022 se explican principalmente por la tendencia a la baja en los precios del hierro, y por las presiones inflacionarias en los costos de operación que se tradujeron en un ajuste en los márgenes de todas las áreas de negocio del Grupo CAP, y en particular en los negocios de producción y procesamiento de acero, los que también se vieron impactados negativamente por el deterioro del sector construcción en Chile y Perú», señalan en CAP. Adicionalmente, los resultados de Siderúrgica Huachipato (CSH) y Grupo Cintac se vieron afectados por cargos relacionados con ajustes contables por deterioro de activos por un monto total de US$23,0 millones.

Resultados por negocios

Por segmento de negocios, la Compañía Minera del Pacífico (CMP) alcanzó en 2022 positivos niveles de producción y despachos anuales de mineral de hierro y pellets, por 16,5 millones de toneladas y 16,3 millones de toneladas, respectivamente.

La ganancia bruta de este segmento se redujo 47,9% a US$ 759,6 millones, en tanto que el EBITDA disminuyó 41,3%, llegando a US$ 940,9 millones. La utilidad neta del segmento minero alcanzó US$ 479,6 millones al cierre del año 2022, cifra inferior a los US$ 938,5 millones obtenidos en el año anterior.

En Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), los ingresos totales alcanzaron US$ 681,4 millones durante el año 2022, 11,8% menores a los del año anterior. «Aquello se explica por la disminución de 19,6% en los volúmenes despachados, como consecuencia de la detención temporal no programada del Alto Horno N°2 en la puesta en marcha posterior a su mantenimiento en el primer trimestre de 2022, así como también de una menor actividad en el sector construcción. Lo anterior no se logró compensar con el incremento de 11,8% en el precio promedio de las ventas de acero», señala la empresa en su Análisis Razonado.

Los costos de producción de acero, en tanto, aumentaron en base unitaria 34,4% en comparación con el año anterior, como resultado de una menor producción, de elevados costos de inventarios de materias primas y productos semiterminados, y del reconocimiento de ajustes por valor neto de realización sobre inventarios. Considerando todo lo anterior, Siderúrgica Huachipato reportó en 2022 un margen bruto negativo de US$ -83,1 millones, un EBITDA negativo de US$ -91,0 millones y una pérdida neta de US$ 122,4 millones.

«Diversos factores, como la guerra entre Rusia y Ucrania, la pandemia y los altos niveles de inflación tanto local como global, incidieron también en los resultados de la siderúrgica. Seguimos trabajando en iniciativas para reducir costos en nuestra cadena de abastecimiento y mejorar los márgenes en la comercialización de productos de acero. En el contexto de nuestra estrategia de crecimiento sostenible, el futuro de Siderúrgica Huachipato es continuar desarrollando aceros especiales, con una producción cada vez más verde», señaló el gerente general corporativo de CAP, Nicolás Burr.

En el segmento de Procesamiento de Acero, negocio compuesto por empresas en Chile, Perú y Argentina, como Cintac, Tupemesa, Calaminon, Promet y TASA, los ingresos y EBITDA del año 2022 alcanzaron US$ 563,4 millones y US$ 4 millones, respectivamente. «Estas cifras representan reducciones de 13,3% en las ventas y de 96,3% en el EBITDA respecto del año 2021, lo que se explica principalmente por una reducción de 17,6% en los despachos de productos de acero, como resultado de la menor actividad en el sector de la construcción, tanto en Chile como en Perú, y por márgenes más ajustados, como resultado a su vez de costos de producción que en términos absolutos aumentaron 3,9%, explicado principalmente por el mayor costo del inventario de acero», indican en CAP. Adicionalmente, el resultado del ejercicio se vio afectado por un ajuste de valor neto de realización de inventarios, y por la mencionada provisión por deterioro de activos. En cuanto a la utilidad neta para este segmento, en 2022 alcanzó una pérdida de US$ -38,9 millones.

En CAP Infraestructura, actividad que comprende a Aguas CAP, Tecnocap y el terminal portuario multipropósito Puerto Las Losas, los ingresos durante el año 2022 alcanzaron US$ 102,4 millones, representando un aumento de 3,4% en relación con los registrados el año anterior, mientras que el EBITDA y la utilidad neta aumentaron a US$ 59,3 millones y US$ 24,5 millones, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2022, Aguas CAP y Tecnocap alcanzaron una producción de 7,82 millones de metros cúbicos de agua desalinizada y una transmisión de 247,3 GWh de energía eléctrica, respectivamente.

Estrategia de Crecimiento Sostenible

El gerente general de CAP, Nicolás Burr, resume 2022 como un año desafiante para la compañía. «Grupo CAP continuó con el desarrollo de la estrategia de crecimiento sostenible, con inversiones relevantes en sus distintos segmentos de negocio, cercanas a los US$ 430 millones. En ese sentido, destacan proyectos como el avance del proyecto de prototipo de Planta Piloto de Hidrógeno Verde en Huachipato para reducción directa de mineral y producción de acero verde, y el de Relaves Filtrados en Huasco. En 2023, continuaremos realizando inversiones para reducir nuestra huella de carbono en nuestra cadena de valor, y pondremos especial foco en las mejoras de eficiencia y excelencia operacional en los negocios de acero y procesamiento, de manera de replicar los avances en esta materia en el negocio minero», puntualizó el gerente general.