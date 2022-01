Grupo CAP reporta utilidades por US$ 741 millones en 2021

El EBITDA consolidado de CAP alcanzó US$ 1.813,8, un incremento de 86,2% respecto al año 2020. Todas sus divisiones tuvieron utilidades positivas.

CAP informó que la utilidad neta consolidada al 31 de diciembre de 2021 fue de US$ 741,4 millones (versus una utilidad de US$ 300,4 millones en el año 2020). Al término del cuarto trimestre, en tanto, los ingresos del Grupo CAP alcanzaron los US$ 3.676,9 millones, 37,2% más que lo registrado en el año 2020 y el EBITDA creció 86,2%, alcanzando US$ 1.813,8 millones en 2021.

Según indicó CAP en un comunicado, “los mejores resultados en 2021 se explican por el buen desempeño de los segmentos de minería, siderúrgico y de procesamiento de acero del Grupo en comparación con el año anterior, y en particular por los mejores márgenes del negocio minero, como consecuencia del aumento en los precios y de la reducción de sus costos operacionales”.

Por segmento de negocios, al cierre de 2021 Compañía Minera del Pacífico (CMP) logró una ganancia de US$ 938,5 millones, cifra que se compara favorablemente con la del año 2020, de US$ 448,3 millones. A pesar de la reducción de 2,4% en los volúmenes de venta de CMP durante 2021, el incremento de 35,7% en el precio realizado llevó a que este segmento incrementara sus ventas valorizadas en US$ 583,3 millones, es decir un aumento de 32,1%”, explican en CAP.

La ganancia bruta de este segmento se incrementó en un 82,6%, alcanzando los US$ 1.459,2 millones, en tanto que el EBITDA subió en un 83,1%, llegando a US$ 1.601,9 millones.

En Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), los ingresos totales alcanzaron los US 772,9 millones durante el año 2021, un 58,3% más que el año anterior. Estos mayores ingresos se explican por un incremento de un 54,8% en el precio promedio de las ventas de acero (US$ 892,4 por tonelada en 2021 versus US$ 576,3 por tonelada en 2020), y un aumento de 7,6% los volúmenes despachados. Por su parte, el EBITDA y la utilidad neta resultaron en US$ 56,6 millones y US$ 11,3 millones, respectivamente.

Estrategia de crecimiento sostenible del Grupo CAP

El gerente general de CAP, Julio Bertrand, destacó el buen desempeño del Grupo CAP durante el año 2021 en lo operacional, financiero y en la implementación de su estrategia de crecimiento sostenible, todo además en un contexto desafiante.

“CAP es una empresa chilena, integrada en toda la cadena de valor del hierro y del acero, comprometida con el desarrollo de los territorios donde estamos presentes, así como con el uso eficiente y equilibrado de los recursos naturales. Los positivos resultados del ejercicio 2021 son el reflejo de iniciativas enmarcadas en la implementación de una estrategia de crecimiento sostenible para la compañía junto a condiciones favorables del mercado del hierro y acero, tanto en el ámbito nacional como internacional”, señaló.

En procesamiento de Acero, negocio compuesto por Cintac y Promet en Chile, TASA en Argentina y varias filiales en Perú , los ingresos y EBITDA del año 2021 alcanzaron US$ 650,1 millones y US$ 108,8 millones, respectivamente.

En CAP Infraestructura, actividad que comprende a la compañía productora y distribuidora de agua desalinizada Cleanairtech Sudamérica (Aguas CAP), la de transmisión eléctrica Tecnocap y el terminal portuario multipropósito Puerto Las Losas, los ingresos durante el año 2021 alcanzaron US$ 99,0 millones, representando un incremento de 3,1% en relación con los registrados el año anterior.