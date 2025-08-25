Homenaje a los trabajadores de la industria marcó la Cena de la Minería 2025

Mil 300 asistentes se dieron cita en una noche clave para el futuro de la industria y de la Región de Antofagasta.

lunes 25 de agosto del 2025.- Con un minuto de silencio y la entonación del himno nacional, en homenaje a los seis mineros fallecidos este mes, se inauguró la Cena de la Minería 2025 en el monumento histórico Ruinas de Huanchaca, enmarcada en la conmemoración del Mes de la Minería, organizado por la Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA, el Ministerio de Minería y el Gobierno Regional; noche que subrayó la historia y el compromiso de la industria con el futuro del país, y a los hombres y mujeres que la construyen día a día.

“Estamos concluyendo un mes con claros y oscuros, por lo que asistimos a la Cena de la Minería de una manera reflexiva, buscando establecer los desafíos y analizar los avances de la industria minera”, sostuvo Aurora Williams, Ministra de Minería, quien abordó además los avances de la Estrategia Nacional del Litio, la importancia de mantener el foco en la seguridad como un valor fundamental para el sector y la equidad de género.

Marko Razmilic, presidente de AIA, destacó esta instancia como una oportunidad para relevar el rol del rubro minero en el desarrollo de Chile, “creemos que la minería en la Región de Antofagasta se proyecta con una inversión de mediano y largo plazo extraordinaria. Se están dando todas las condiciones para que la minería se levante como el motor del desarrollo en la próxima década, y eso es algo que todo el país debe celebrar”.

Por su parte, el Gobernador Regional, Ricardo Díaz, señaló el esfuerzo y compromiso de la minería con el desarrollo económico de la zona, “Chile es el productor número uno de cobre del mundo y segundo productor de litio, y ambos minerales salen de esta región, por lo tanto, es relevante el impulso que esta zona hace para el desarrollo del país”.

La noche contó con la presencia de las candidatas presidenciales Evelyn Matthei y Jeannete Jara, quienes tuvieron un espacio para entregar un mensaje a los 1.300 asistentes a la cena, marcando uno de los puntos más altos de la noche. De igual forma lo hizo el candidato José Antonio Kast, a través de un video saludo.

Reconocimientos AIA 2025

Otro de los momentos significativos de la velada fue la entrega de los Reconocimientos AIA, ante la presencia de altos ejecutivos de compañías mineras, industriales y proveedoras, representantes de gremios nacionales, autoridades regionales, la academia y sociedad civil, para distinguir la trayectoria, el aporte tecnológico, la innovación y a ejecutivos destacados.

El galardón José Santos Ossa, que reconoce al empresario del año, fue otorgado a Lincoyán Bautista Cárdenas, de Transportes De & Fe SpA, por su aporte a la consolidación de una organización regional robusta, innovadora y con impacto positivo en la cadena productiva.

Mientras que la distinción Radoslav Razmilic, para el ejecutivo del año, recayó en Alejandro Tapia, de Escondida |BHP, por su contribución al fortalecimiento de la industria minera en la Región de Antofagasta, con una gestión orientada a la excelencia.

Los ganadores de las demás categorías premiadas, fueron los siguientes:

Desarrollo Industrial

Terminal Graneles del Norte, TGN, Compañía Portuaria Mejillones

Empresa Portuaria Antofagasta

Aporte Tecnológico

ICL Cátodos

Sierra Gorda SCM

Pequeña y Mediana Empresa

Café del Desierto

Emeser

Gestión sustentable

SQM Litio

Minera Centinela

Finalmente, el Comité Regional de Seguridad Minera, CORESEMIN, también entregó sus reconocimientos a las empresas que destacaron este 2025 en el desarrollo y promoción de actividades de prevención de riesgo, accidentes y enfermedades profesionales, distinguiendo a Héctor Albayay Hidalgo de Faena minera Cristina, así como a las empresas: Albemarle, SQM Salar, MAC Servicios a la Minería y YEYMA Salar.