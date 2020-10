Hydroprocess 2020 abordará principales desafíos e innovaciones de la industria minera en hidrometalurgia

El programa técnico considera presentaciones en vivo y on demand, disponibles durante tres meses.

Entre el 26 y 30 de octubre se realizará Hydroprocess 2020, 12? Conferencia Internacional de Procesos Hidrometalúrgicos, que contará con charlas técnicas y plenarias de destacados ejecutivos y profesionales de la industria minera.

El programa de la conferencia ofrecerá a sus participantes 50 presentaciones técnicas de autores de 14 países, en materias como gestión de procesos hidrometalúrgicos en la minería de metales y no metálicos; innovación y mejoramiento en el desarrollo de procesos; lixiviación y extracción por solventes en medio cloruro; y gestión integral del negocio hidrometalúrgico, entre otros aspectos claves para este proceso.

Cristian Caro, presidente de Hydroprocess 2020 y gerente de Modelamiento Metalúrgico, Freeport-McMoRan, EE.UU., explica que en la actualidad los procesos hidrometalúrgicos enfrentan grandes desafíos ante escenarios como las bajas en leyes de cobre, materiales menos lixiviables y bajas recuperaciones, por cuanto se hace necesario un quiebre tecnológico, especialmente con la lixiviación de calcopirita (que representa más del 70? todo el cobre mineralizado mundialmente) “y conferencias como Hydroprocess 2020, son el lugar ideal para concentrar representantes de las empresas mineras, personal académico, de desarrollo tecnológico y empresas colaboradoras, donde se pueden compartir las necesidades actuales y buscar esa mirada en conjunto hacia un futuro sustentable para las operaciones hidrometalúrgicas”.

El contenido On Demand con las charlas técnicas estará disponible en la plataforma PSG a partir del lunes 26 de octubre, mientras el martes 27 se transmitirá el taller “Generación de valor Compartido a través del diseño de procesos metalúrgicos sustentables”, impartido por la Universidad Técnica Federico Santa María.

Entre el miércoles 28 y viernes 30 de octubre los participantes podrán acceder al contenido Streaming, que considera la charla inaugural de Francisco Costabal, vicepresidente Desarrollo de Negocios y Administración Sud América, Freeport-McMoRan; 8 paneles de preguntas y respuestas con los autores; el panel de discusión Innovación tecnológica: oportunidades y desafíos en la hidrometalurgia”; y las charlas plenarias.

El panel de discusión “Innovación tecnológica: oportunidades y desafíos en la hidrometalurgia”, contará con la presentación introductoria de Felipe Lagno, gerente de Innovación Distrito Norte, Codelco, Chile y los panelistas Andrés Olea, Supervisor Senior Start Up, Antofagasta Minerals, Chile; Jorge Saenz-Diez, gerente de Hidrometalurgia – Activos de Cobre, Glencore, Chile; Juan Reyes, gerente de Metalurgia, Grupo México; y Felipe Viguera, vicepresidente Ventas de Metales para Sudamérica, Metso:Outotec.

La plataforma virtual PSG en que se transmitirá la conferencia, permitirá también secciones de networking y feria virtual de auspiciadores y medios.

En tal sentido, Mimy Mackenzie, gerenta de Conferencias y Publicaciones de Gecamin, destaca que luego de tres conferencias ya realizadas en modalidad online, por efectos del Covid-19, la plataforma mencionada “ha posibilitado la entrega de un programa muy completo y del más alto contenido técnico a los asistentes, flexibilizando el acceso al contenido pregrabado y en vivo incluso tres meses después del congreso o conferencia; por cuanto es una experiencia de gran valor para la mejora continua del negocio minero, en el caso de Hydroprocess 2020 en el ámbito de la hidrometalurgia”.

La 12? Conferencia Internacional de Procesos Hidrometalúrgicos es organizada por The University of Arizona; The University of Utah, Departament of Mining Engineering; Universidad de Antofagasta; Universidad de Concepción; y Gecamin, empresa con más de 20 años de trayectoria en la organización de congresos y conferencias en la industria minera.