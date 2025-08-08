Hyvolution Chile 2025 reunirá a los principales actores del hidrógeno verde en un momento clave para la industria

En su tercera edición, el evento consolida su liderazgo regional como plataforma clave para la inversión, la innovación y la descarbonización, y reunirá a expertos en un Congreso que analizará el futuro del H2V y su impacto en la transición energética.

En un escenario marcado por el crecimiento sostenido de la industria del hidrógeno verde Hyvolution Chile 2025 se consolida como el evento más relevante del sector en América Latina. Su tercera edición se realizará entre el 2 y 4 de septiembre en el centro de convenciones Metropolitan Santiago, congregando a más de 90 empresas, representantes extranjeros y líderes del ecosistema energético nacional e internacional.

Bajo el lema “Hidrógeno Verde: Chile como destino de inversión, descarbonización y motor de desarrollo territorial”, el evento llega en un momento clave: Chile cuenta hoy con una cartera de 77 proyectos de hidrógeno y sus derivados anunciados públicamente. De ellos, 10 iniciativas de producción comercial han ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental, y 4 ya han sido aprobadas, todas en escala piloto. Estos proyectos representan una capacidad de 8 GW de electrólisis, una inversión acumulada de 40 mil millones de dólares y la proyección de cerca de 16 mil empleos en fases de construcción y operación.

Organizado por Fisa, del Grupo GL events, y coorganizado por H2 Chile, Hyvolution 2025 contará con la participación del ministro de Energía, Diego Pardow, como presidente honorario, y de Susana Jiménez, presidenta de la CPC, quien liderará el Congreso Internacional. La ceremonia inaugural incluirá la presencia de autoridades de gobierno, representantes diplomáticos y líderes del sector energético.

“Hyvolution Chile no solo visibiliza el potencial del hidrógeno verde, sino que conecta a los actores que están haciendo realidad esta transformación. Es una feria que articula y acelera el desarrollo de una industria clave para el futuro energético de Chile y del mundo”, asegura Carola Fuentes, gerente general de FISA.

El evento contará con un Congreso Internacional que contempla más de 13 paneles temáticos distribuidos en tres jornadas. El programa incluye debates sobre los compromisos presidenciales en materia de hidrógeno, propuestas para acelerar el crecimiento desde los gremios, subastas internacionales y mecanismos de financiamiento, la dimensión territorial del desarrollo energético, la geopolítica del H2V, y el rol del amoníaco verde en la transición energética. La jornada de cierre pondrá el foco en aplicaciones para el transporte aéreo y marítimo, así como en los desafíos en formación de talento.

Entre las actividades paralelas, destacan la Noche del Hidrógeno Verde, instancia de networking que reunirá a actores clave del ecosistema; el H2 Grand Prix, competencia escolar de autos impulsados por hidrógeno; la Zona Pymes, espacio dedicado a startups y pequeñas empresas con soluciones innovadoras; y una jornada técnica liderada por la Armada de Chile sobre energía y defensa para el mar del futuro.

“Estamos muy orgullosos del interés que ha despertado Hyvolution Chile 2025. Son muchas las empresas que han manifestado su intención de ser parte de la exhibición, lo que demuestra el posicionamiento que ha alcanzado el evento en tan solo tres años. Participar en Hyvolution es una oportunidad única para conectarse con los principales actores del ecosistema, visibilizar desarrollos concretos y generar alianzas estratégicas que impulsan la transición energética en Chile y América Latina”, finaliza Carola Fuentes.