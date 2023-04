ICA y Alta Ley realizan seminario sobre la descarbonización de la industria del cobre

En la oportunidad, se dio a conocer el recién lanzado Roadmap: Copper—The Pathway to Net Zero, desarrollado por la ICA, que establece planes ambiciosos para alcanzar la carbono neutralidad en las emisiones de Alcance 1 y 2 para 2050, y reducir significativamente las emisiones de Alcance 3.

Más de 25 millones de toneladas de cobre refinado son utilizadas al año, una cifra que se espera que se duplique al 2050. Y es que el cobre, gracias a su excelente conductividad eléctrica, se ha transformado en un metal esencial para la transición a un sistema de energía limpia. Una realidad que tiene a la industria minera trabajando de manera conjunta para avanzar en su principal desafío: su descarbonización.

Para dar a conocer los diversos planes que van en apoyo a este compromiso, el pasado jueves se llevó a cabo el seminario “Descarbonización de la industria del cobre, desafíos y oportunidades en la cadena de valor”, organizado por The International Copper Association (ICA) junto a la Corporación Alta Ley, y con el apoyo de Cesco, y en el cual participaron representantes de la ICA, del Internacional Council on Mining and Metals (ICMM), de la Corporación Alta Ley y del Ministerio Medio Ambiente, además de diversos líderes del ecosistema minero, entre ellos, Sonami, Consejo Minero, Aprimin, Minnovex, y representantes de las principales compañías mineras que operan en el país.

La apertura del seminario estuvo a cargo de Anthony Lea, presidente de la ICA, quien señaló: “espero que el lanzamiento de hoy marque el comienzo de un diálogo sostenido y una colaboración en Chile para lograr los importantes objetivos que son parte del Roadmap: Copper – The Pathway to Net Zero”. Para cerrar su intreversión, proyectó un video de UN Environmental Program (UNEP), en el cual su secretaria general, Inger Andersen, se refirió a la importancia del trabajo de la ICA y el rol fundamental del cobre para la descarbonización.

A continuación, Viviana Huerta, Senior Programme Officer at ICMM, presentó una metodología que lanzará la institución para el cálculo de las emisiones de Alcance 3, con compromisos establecidos en el tiempo para la industria minera, que incluyen aspectos como: suministro de minerals críticos, apoyar los principios de la economía circular, apoyar la reducción de emisiones del transporte marítimo, comprometerse con los stakeholders aguas abajo, contabilización y reporte de las emisiones de alcance 3, promoviendo innovaciones para superficies libres de GEI y energías renovables.

Luego, Jenny Mager, Jefa de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, se refirió a la meta de Chile de ser carbono netral al 2050 y al compromiso por ley del país a la descarbonización, que incluye adopción de sistema de gestión en eficiencia energética de grandes consumidores eléctricos, que incopora a las grandes mineras y el desarrollo del capítulo minero en la plataforma Huella Chile. “Tenemos esperanza en que vamos a alcanzar esta meta, aunque nos queda poco tiempo. Trabajar con el sector privado es un verdadero desafío, pero es necasario trabajar de manera colaborativa entre el Gobierno y las empresas privadas para reducir la huella de carbono y estamos confiados en que podemos hacerlo”, destacó.

Roadmap: Copper—The Pathway to Net Zero

Durante el encuentro, el principal hito fue la presentación de manera oficial en Chile el recién lanzado Roadmap: Copper—The Pathway to Net Zero, desarrollado por la ICA, y que establece planes ambiciosos para alcanzar la carbono neutralidad en las emisiones de Alcance 1 y 2 para 2050, y reducir significativamente las emisiones de Alcance 3.

Bernard Respaut, Global Lead of Clean Energy Transition Program de la ICA, y quien presentó este inédito documento, sostuvo que en Latinoamérica el cobre contribuye de manera importante en su economía y los productores utilizan una importante capacidad humana para ello, generando grandes oportunidades de empleo.

En este sentido, señaló que existen cuatro palancas claves para reducir las emisiones de alcance 1 y 2, ellas son: Electricidad Descarbonizada, Combustibles alternativos, electrificación de equipos y Mejoras de eficiencia. “Estas tecnologías deberían permitir una reducción sustancial de las emisiones de Alcance 1 y 2 de la producción de cobre en América Latina”, explicó.

En lo que se refiere a las emisiones de Alcance 3, sostuvo que es más desafiante aún, ya que diferentes actores de la cadena de producción dependen entre sí y requieren una colaboración para lograrlo. En este aspecto, se identificaron las siguientes principales palancas para reducir las emisiones de alcance 3: Electrificación descarbonizada, Soporte cercano, Tecnología de producción y consumo de combustibles alternativos sostenibles, Mejoras de eficiencia energética y Mayor circularidad. “La combinación de estas palancas puede permitir a los productores de cobre de Latinoamérica visualizar una reducción de las emisiones de Alcance 3 de manera significativa.”, explicó.

Señaló también que en este camino hacia la carbono neutralidad, los miembros de la ICA asumen varios compromisos, entre ellos:

– Medir los avances mediante una metodología y alineada y contar con un mecanismo de monitoreo regular y transparente (que se establecerá a fines de 2024)

– Avanzar en la descarbonización de manera responsable

– Actualizar el Roadmap: Copper—The Pathway to Net Zero regularmente, al menos cada 5 años

– Participar en alianzas para abordar el desafío de la descarbonización de manera colaborativa.

Respaut agregó que “nuestro compromiso es alcanzar la meta que nos hemos propuesto de cero emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y 2 para el 2050 y llevar las emisiones de Alcance 3 lo más cerca posible a cero para el 2050. Sin embargo, no podemos lograr una producción de cobre carbono neutral para 2050 solos por nuestra cuenta. Nuestra industria necesita un entorno regulatorio global que priorice la innovación, la estabilidad y la previsibilidad a largo plazo. Estamos listos para trabajar con todas las instituciones interesadas para garantizar una producción de cobre responsable y sostenible para el mundo cero emisiones del mañana”.

Iniciativas para la descarbonización

El encuentro también contemplo dos interesantes paneles de conversación. El primero liderado por Marcela Angulo, Directora de la Universidad de Concepción en Santiago, quien junto a Carlos Urenda, de Consejo Minero, Mauro Valdés, de Minnovex. Philippe Hemmerdinger, de Aprimin y Bernard de la ICA abordaron “La importancia del Alcance 3 en la estrategia de descarbonización de la industria del Cobre”.

El segundo fue moderado por Steve Kukoda, Vicepresidente Ejecutivo de la ICA, quien acompañado por Marcela Brocchetto, de Angloamerican, René Aguilar de a Minerals, Nicole Porchile, de Codelco, Andrea Vaccari de Freeport y Angélica Cabrera, de Teck, se refirieron a al tema de “Descarbonización: iniciativas, éxitos y cuellos de botella”.

Para finalizar, Fernando Lucchini, presidente ejecutivo de la Corporación Alta Ley, cerró el seminario destacando que tenemos grandes desafíos en el camino hacia la descarbonización. “Tenemos la doble misión de producir más cobre y metales, pero de una manera sustentable, aprovechando las condiciones que tiene Chile en colaboración con todos los actores del ecosistema”.

Y culminó con una frase de Olivia Lazard que tuvo gran resonancia en la recién pasada Cesco Dinner: “la minería puede ser el gran super héroe de esta historia, pero más poder conlleva una responsabilidad mayor”.

Para revivir el seminario, ingresar al siguiente enlace.