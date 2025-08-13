Inversión de US$870 millones: Pucobre lanza Proyecto Tovaku para extraer recursos minerales en el norte de Chile

El proyecto minero tendrá una etapa de construcción de 28 meses, seguida de 21 años de operación y 2 años de cierre.

miércoles 13 de agosto del 2025.- La Sociedad Punta del Cobre S.A. (Pucobre) ha ingresado a evaluación ambiental el Proyecto Minero Tovaku, que se llevará a cabo en las comunas de María Elena y Tocopilla, en la Región de Antofagasta.

Con una inversión proyectada de US$870 millones, este proyecto contempla una operación minera a cielo abierto que se extenderá por 21 años, con la extracción de aproximadamente 970 millones de toneladas de mineral de óxidos y sulfatos de cobre, lo que permitirá la producción de más de 917 mil toneladas de cátodos de cobre de alta pureza.

El proyecto Tovaku se estructura en tres componentes principales: la zona mina/planta, en donde se desarrollarán las operaciones de extracción y procesamiento del mineral junto un Parque Solar Fotovoltaico (PFV) de 193 MW de capacidad, incluyendo almacenamiento de energía en baterías.

Además, la iniciativa considera un sistema de impulsión de agua de mar (SIAM), con una longitud de 72,5 km que permitirá el transporte de agua de mar desde Tocopilla hasta la zona del proyecto, y una línea de transmisión eléctrica (LTE).

En cuanto a la provisión de agua, el proyecto no extraerá agua directamente del mar, sino que utilizará el agua proveniente de los estanques de cabecera de la Estación de Bombeo Cero (EB0) de su proveedor, con todas las autorizaciones ambientales correspondientes. La construcción de un sistema de impulsión de agua de mar con una longitud de 72,5 km desde Tocopilla hasta la zona minera garantizará el suministro para la operación, mientras que la línea de transmisión eléctrica de 27 km permitirá la interconexión con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El proyecto Minero Tovaku tendrá una etapa de construcción de 28 meses, seguida de 21 años de operación y 2 años de cierre. Durante su vida útil, se prevé una tasa promedio de movimiento de 47,5 millones de toneladas anuales, alcanzando hasta 68,2 millones de toneladas en el año 18 de operación.

