Javier Ruiz del Solar: “Generar tecnología de forma local permitirá a la industria minera abordar de forma más eficiente los desafíos que actualmente enfrenta”

El director ejecutivo del Advanced Mining Technology Center (AMTC), analizó además, la importancia de la robótica y de la investigación en tecnología aplicada a la minería.

El director ejecutivo del Advanced Mining Technology Center (AMTC) conversó con Portal Minero sobre su experiencia como investigador, docente y experto en tecnologías para la Minería en el contexto actual, destacando la participación del Centro en el Programa de Innovación en Manufactura Avanzada, donde lideran dos proyectos que otorgan valor a productos manufacturados y que permiten aumentar el grado de automatización existente en los equipos utilizados en la industria.

¿Por qué AMTC se involucra en el Programa de Innovación en Manufactura Avanzada?

En AMTC creemos que para transformar el modelo económico chileno a uno centrado en la generación de conocimiento y tecnología, es fundamental que exista un ecosistema robusto de investigación, innovación, desarrollo y emprendimiento, y eso requiere de la contribución de múltiples actores, como las universidades, centros de investigación, empresas privadas y entidades estatales. Por eso nuestra política es estar abiertos a cooperar con otras instituciones; buscar capacidades complementarias a las nuestras, y generar lazos, redes de colaboración e instancias de interacción entre instituciones relacionadas, en este caso, en el ámbito de la Manufactura Avanzada.

¿De qué tratan los dos proyectos que tienen en el Programa?

En ambos proyectos buscamos aumentar el grado de automatización existente para equipos utilizados en minería. El primero busca validar un sistema de navegación autónoma de cargadores frontales (LHD) para la mediana minería subterránea, de tal forma que no sea necesario que un operador esté permanentemente manejando en persona la maquinaria. En vez de eso, el operador supervisa al equipo desde una sala de control remota, segura y cómoda, e interviene solo cuando se presentan situaciones excepcionales. Para este proyecto ya tenemos una alianza con la empresa proveedora GHH Fahrzeuge, que debe materializar un sistema de navegación autónoma basado en componentes de bajo costo e interoperable, para ser usado por múltiples mineras sin importar el fabricante de sus LHD. El segundo proyecto pretende mejorar significativamente el proceso de teleoperación remota de martillos pica-roca. Para este desarrollo nos aliamos con Thecné SpA, empresa que acogió con los brazos abiertos esta posibilidad de destinar parte de sus recursos a una instancia de investigación tecnológica, capacidad que en ellos es limitada.

El foco de estos proyectos de automatizar dichos equipos no es solo aumentar eficiencia y a la larga reducir los costos de las operaciones; lo primordial es aumentar la seguridad laboral al apartar a operarios humanos de labores particularmente riesgosas y, en general, del ambiente adverso de una mina, donde existe riesgo de derrumbes, poca visibilidad, polvo en suspensión y accidentes en general.

Por otro lado, la participación del AMTC aporta a la Manufactura Avanzada desde la perspectiva de agregar valor a los productos manufacturados. Cuando se habla de la manufactura, la mayoría de la gente solo piensa en la parte mecánica del proceso, pocos se dan cuenta de que actualmente la mayoría de los productos manufacturados tienen algún tipo de sistema de control, automatización o comunicación.

Nuestro trabajo apunta a fabricar equipos bajo este paradigma, denominado manufactura inteligente”. Cabe destacar que usualmente las empresas que se dedican a la producción de equipos sofisticados como autos, aviones, barcos, maquinaria pesada, etc., gastan tanto o más en el desarrollo del sistema computacional que habilita su funcionamiento, que en el diseño mecánico y en el proceso de fabricación propiamente tal.

¿El rol de las universidades en Manufactura Avanzada?

El principal rol de las universidades es formar profesionales y generar investigación científica y tecnológica, tanto básica como aplicada. En ese sentido, es importante que se consideren los desafíos que la Manufactura Avanzada o inteligente presenta en las mallas curriculares. Aquí juega un papel fundamental la Mecatrónica, disciplina donde confluyen la mecánica, la electrónica y el control computacional. Para que las empresas afronten el desafío de adaptarse continuamente a los cambios que conllevan las nuevas tecnologías, requieren ya de una masa importante de profesionales capaces de aprovechar al máximo las ventajas que ellas presentan, y en ello las universidades son las encargadas de proveer ese capital humano avanzado.

¿Cuáles son los beneficios de desarrollar tecnologías que permitan la incorporar Manufactura Avanzada en la industria, en especial en materia minera?

Los grandes operadores mineros se ven muy beneficiados cuando las capacidades de sus proveedores locales mejoran y los productos se sofistican. El ser capaces de generar tecnología de forma local, permitirá a la industria minera chilena abordar de forma más rápida y eficiente los desafíos que actualmente enfrenta, y también ayudará a eliminar o disminuir la dependencia que tienen de proveedores extranjeros, o de personal especializado extranjero que en ocasiones puede demorar semanas en responder frente a emergencias.

¿Por qué las empresas deberían interesarse en incorporar tecnologías de este tipo?

Indiscutiblemente, estas tecnologías son una herramienta potente para aumentar la competitividad, ya sea mediante reducción de costos o aumentando la eficiencia de sus procesos. Quienes no sean capaces de aprovechar estos beneficios están destinados a quedarse atrás. Basta pensar que actualmente es muy raro encontrar empresas en las que no se use algún tipo de herramienta tecnológica como un computador, correo electrónico, página web, telefonía móvil, Internet, etc. En el pasado las nuevas tecnologías han transformado sistemáticamente todas las industrias y en consecuencia nuestro modo de vida. Empresas como Blockbuster y Kodak son claros ejemplos de lo que pasa cuando una empresa no se adapta a las nuevas tecnologías y desaparece.

¿Qué depara el futuro en estas materias?

Si somos capaces de aprovechar las nuevas tendencias y de surfear apropiadamente la cuarta revolución tecnológica, es posible que seamos capaces de convertirnos en un país desarrollado de verdad. Pero si fallamos, seguiremos siendo un país rentista, cuyo éxito depende de la demanda de otros países por nuestras materias primas y productos básicos.

¿Cómo la tecnologización de la industria ayuda en momentos “difíciles” como el que se vive actualmente con la pandemia?

La disminución de la producción del país sería mucho mayor si no existieran todas las herramientas que habilitan las distintas formas de teletrabajo actualmente operando. Las tecnologías de automatización y teleoperación de plantas y equipos móviles, permiten operar los distintos servicios críticos que requiere la ciudad, así como la producción que el país exporta, con un contingente humano mucho menor, o que no requiere estar en forma presencial en los lugares habituales de trabajo. Es de esperar que luego de salir de esta crisis estemos más consciente de los grandes aportes de la tecnología a nuestro diario vivir y a nuestra economía.