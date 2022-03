Jóvenes del Tamarugal finalizan prácticas profesionales

Apoyados por SQM, alumnos y alumnas del Liceo Padre Alberto Hurtado de Pica, realizaron durante dos meses el proceso de práctica profesional en las instalaciones orientadas a transferencia tecnológica en el territorio y que permite realizar cultivos en el desierto más árido del mundo.

Con gran entusiasmo concluyeron su práctica, llos alumnos de la provincia del Tamarugal que fueron parte del ciclo de prácticas profesionales del Centro de Investigación Agropecuario de Pozo Almonte. Este proyecto -de estándar internacional- fue impulsado a través del programa Atacama Tierra Fértil de SQM con el apoyo del municipio local.

Durante la jornada de despedida y certificación de los y las estudiantes, el subgerente de Programas Sociales de SQM, Atilio Narváez, destacó el compromiso y entusiasmo de los practicantes, quienes conocieron y contribuyeron en cada una de las labores del invernadero.

“Atacama Tierra Fértil lleva más de una década apoyando a las comunidades aledañas a nuestros centros productivos y esta iniciativa es una más de la importante labor que desarrollamos junto a los agricultores del norte grande. Cada uno de estos procesos apuntan a continuar desarrollando la agricultura en esta zona del país de manera sostenible, priorizando la calidad de los productos, el cuidado del agua, la tierra y nuestro medio ambiente”, señaló el representante de SQM.

Por su parte, Vania Ugrinovic, profesora jefe de la especialidad agropecuaria del Liceo Padreo Alberto Hurtado de Pica, señaló que “esta alianza permite las prácticas de los jóvenes de la región pero también fomenta el perfil profesional de ellos, con nuevo conocimientos y nuevas estrategias. La idea es que se inserten laboralmente con una experiencia previa enriquecedora y eso es lo que se realiza aquí, por lo que agradecemos esta labor y esperamos seguir insertando a más jóvenes en estas prácticas laborales”.

Cabe señalar que durante el tiempo de práctica, los estudiantes aprendieron nuevos conceptos que son parte de la hidroponía y una nueva forma de hacer agricultura. “Estar acá fue una experiencia muy innovadora, estamos acostumbrados a ver una agricultura abierta y con grandes árboles, y conocer el mundo de la hidroponía es saber cómo crear vida desde otra forma. Hay términos nuevos y formas de hacer agricultura que nos ayudará mucho a complementar nuestros conocimientos”, dijo al respecto Alexandra Molina, alumna egresada de cuarto medio.

Dentro de los conocimientos traspasados a los alumnos, destacó también la reutilización de los recursos hídricos, permitiendo disminuir considerablemente la cantidad de agua que se ocupa para la agricultura tradicional.

Es importante destacar que ante su compromiso y destacado desempeño uno de los estudiantes fue seleccionado para continuar trabajando oficialmente en el invernadero. Se trata de Josue Capa Mamani, quien destacó: “después de dos meses de práctica me ofrecieron trabajo y acepté de inmediato porque me quiero quedar acá y seguir aprendiendo sobre hidroponía. Me pareció muy linda la experiencia sobre todo por el equipo de trabajo que fue muy buena onda. Gracias SQM por darme la oportunidad de trabajar acá”, finalizó el estudiante egresado de 4 medio.