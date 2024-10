La experiencia de Chile en minería destaca en encuentro global en Londres

En la oportunidad, se analizó cómo poder abordar la comunicación con diversos stakeholders, y en definitiva cómo acercar la minería a las personas.

viernes 04 de octubre del 2024.- Consejo Minero presentó cómo Chile ha mejorado la percepción hacia la industria minera en el encuentro global del International Council on Mining and Metals (ICMM).

En la oportunidad, donde se reunieron expertos de comunicaciones de la industria minera a nivel internacional, se analizó cómo poder abordar la comunicación con diversos stakeholders, y en definitiva cómo acercar la minería a las personas; asumiendo el actual desafío que tiene hoy el sector minero, hacer de ésta una industria atractiva para los jóvenes.

En la reunión, uno de los principales acuerdos de los expertos fue que para poder mejorar la percepción y aumentar la confianza de las personas hacia la industria minera es clave el trabajo colaborativo. En Chile existen dos experiencias de trabajo colaborativo en la industria minera: Compromiso Minero y el Consejo de Competencias Mineras (CCM). “El CCM trabaja para asegurar que la oferta educativa esté alineada con las necesidades de la industria, generando por ejemplo el Estudio de Fuerza Laboral para identificar brechas en el capital humano, facilitando mejoras en la formación de nuevos talentos”, comenta la gerente del Consejo de Competencias Mineras, Natalia Morales.

Mientras que, Compromiso Minero ha logrado informar de manera masiva sobre los avances en temas como el cuidado del medioambiente, la inclusión y la innovación tecnológica. Además, con campañas como “Sí, soy Miner@”, se ha evidenciado que la minería en Chile no sólo depende de ingenieros u operadores, sino que de una gran diversidad de profesiones y vocaciones que aportan a los desafíos de la industria. “Nuestro gran desafío sigue estando en acercar la minería a las personas y mostrar que este es un sector atractivo para trabajar. La minería tiene espacios de desarrollo para diversos perfiles técnicos y profesionales. No es necesario que estudies carreras ligadas a la minería para ser parte de esta industria”, menciona Paula Arenas, directora ejecutiva de Compromiso Minero.

Ambas instancias colaborativas fueron mencionadas por Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero en el encuentro en Londres. En su exposición, Villarino destacó que la minería ha concentrado sus esfuerzos en comunicar masivamente, “lo anterior le ha permitido al sector evidenciar los avances que ha tenido en innovación, tecnología, inclusión de la mujer, sistemas de trabajo, cuidado del medio ambiente, capacitación y formación. Como las personas no conocían estos avances, existía una mala visión de la industria. Nos dimos cuenta que estábamos fallando principalmente por no comunicar, y eso estaba dando pie a que la sociedad se formara una visión de la minería que no era real”.

El trabajo que por años llevan haciendo ambas organizaciones, sumado al trabajo colaborativo y al esfuerzo comunicacional que han hecho las empresas mineras, ha dado por resultado una mejoría en la percepción que tienen las personas hacia la industria, así como un aumento en los índices de confianza de los consumidores.

Hoy la minería chilena es reconocida a nivel global por su responsabilidad social y por sus desafíos ambientales. Así lo demuestran los resultados del estudio mundial del sector minero “Rebuilding Trust in Mining”, elaborado por Globe Scan y el International Council on Mining and Metals (ICMM) en 2023, donde Chile destaca como el segundo país mejor evaluado a nivel global, y ocupa el primer lugar si se considera la evaluación comparativa con otros sectores productivos.

A nivel nacional, el informe de Cadem señala que la minería lidera en reputación, alcanzando un 58% de confianza, superando a industrias como la pesca, salmoneras y forestales. “Estos resultados son la respuesta de un trabajo sostenido y colaborativo que como país e industria hemos realizado en las últimas décadas. A ello se suma la relevancia que le ha dado el Gobierno a nuestro país en la producción de metales y minerales necesarios para hacer frente al cambio climático”, menciona Joaquín Villarino.

Similar opinión tiene el presidente y director ejecutivo del ICMM, Rohitesh Dhawan, quien en una visita este año a Chile mencionó, “en el pasado la minería no era una industria estratégica, mientras que hoy sí lo es. Lo que he visto alrededor del mundo son gobiernos tratando de trabajar más de la mano de la industria, para alcanzar mejores resultados para las personas a quienes afecta la minería, además por supuesto de la industria en sí misma. Espero que eso continúe, y creo que Chile está quizás 10, 20 años más adelante que el resto del mundo”.