Pablo Ceppi, CEO de Solek Chile.

miércoles 24 de abril del 2024.- Un gran arranque de año tuvo el sector energético en nuestro país. Cerrado el primer trimestre, el 41,3% de la generación eléctrica en Chile correspondió a energías renovables no convencionales. Así, todo indica que en 2024 podríamos alcanzar un nuevo récord en la generación limpia, consolidándose como la fuente más importante.

Estos resultados se complementan con un 2023, que dejó relevantes hitos, como por ejemplo, que la generación renovable superó a la térmica por primera vez y dentro de esa producción, la energía solar correspondió a casi un cuarto del total nacional.

En ese sentido, vemos que Chile no sólo está generando energía solar, sino que también somos líderes mundiales en su consumo, tal como lo menciona un reciente reporte de Our World In Data.

Con estas cifras, el país está logrando objetivos que ha perseguido durante años y que durante décadas vio muy lejanos: dar pasos firmes en el proceso de descarbonización y convertirnos en referentes para nuestros vecinos, transformando la matriz energética.