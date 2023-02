Litio y cerezas: los productos chilenos más exportados en el primer mes de este año

Las ventas de litio crecieron 106% alcanzando los US$ 565 millones (+US$ 290 millones) representando el 6,3% del valor total exportado.

miércoles 08 de febrero del 2023.- De acuerdo a la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con cifras del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas, durante enero las exportaciones ascendieron a US$ 8.924 millones, destacando el incremento de la comercialización de bienes, que creció un 4,2%, mientras que las exportaciones de servicios aumentaron un 29,2% en relación con enero 2022.

De acuerdo al informe, el carbonato de litio y las cerezas frescas son los bienes que más aumentaron sus embarques durante enero de 2023, con ventas al exterior que alcanzaron los US$ 565 millones (+106%) y US$ 1.350 millones (+19%), respectivamente.

Asimismo, se destaca que el carbonato de litio cuyas ventas al exterior crecieron 106% alcanzando los US$ 565 millones (+US$ 290 millones) representando el 6,3% del valor total exportado.

Por su parte, las cerezas se posicionaron durante enero como el principal exponente de la oferta no cobre, con embarques por US$ 1.350 millones, marcando un incremento del 19% con respecto a igual mes de 2022 (+US$ 217 millones)

Otros bienes exportados que destacan por las alzas en las ventas al exterior durante enero son salmón (+US$ 52 millones), oro (+US$ 41 millones), óxido de molibdeno (+US$ 40 millones), arándanos (+US$ 39 millones) y concentrado de molibdeno (+US$ 37 millones).

Las exportaciones del sector llegaron a 108 mercados de destino, los que en términos de retornos fueron liderados por Estados Unidos con US$ 46,7 millones, seguido de Perú (US$ 39,8 millones), Colombia (US$ 14,1 millones), Reino Unido (US$ 7,1 millones) y Suiza (US$ 7,1 millones). Otros destinos destacados son Alemania, Uruguay, Argentina, España, Ecuador, entre otros.

En cuanto al total de empresas exportadoras registradas durante el primer mes de 2023, éstas alcanzaron a 3.045, representando un incremento del 10% frente a enero del 2022. El sector manufacturero registró 1.353 empresas exportadoras (+169), seguido por servicios (+49), agropecuarios (+32), minería (+21), vinos (+15), pesca y acuicultura (+11) y forestales (+1).