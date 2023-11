Lo bueno, lo malo y lo horrible de la Minería de Chile

Manuel Viera, Dr. Economía Minera y Finanzas CEO Metaproject.

lunes 27 de noviembre del 2023.- La minería es una de las industrias cuya característica distintiva son los riesgos asociados a la inversión durante toda la vida del proyecto, además de la incertidumbre siempre presente durante toda la vida de la mina. Esto la hace una industria especial que debe preocuparse de manera permanente de los riesgos desde la alta gerencia y nunca bajar los brazos, pues “los riesgos más peligrosos son aquellos que aún no se descubren”.

Tal como la película de spaghetti western estrenada en 1966, y dirigida por Sergio Leone, narra las conductas del bueno personificado por Clint Eastwood, el malo por el actor Lee Van Cleef y por el ultimo el feo por el actor Eli Wallach, podemos analizar la minería chilena basada en esta metáfora para identificar cual es lo bueno lo malo y lo horrible que la aqueja

Partamos por analizar lo horrible (feo):

1. Deuda de empresas públicas se duplica a US$ 31.000 millones en 12 años y Codelco aporta el 60%, mientras que en 2011 llegaba a US$ 15.594 millones. Codelco es la empresa estatal con la mayor deuda, totalizando US$ 18.660 millones. Con la nueva ley de Royalty la carga subió al 46,5% para operaciones sobre 80 ktpa de cobre fino, y 45,5% para aquellas operaciones que estén entre 50 ktpa hasta 80 ktpa, además se agrega un 1% ad-valorem a las ventas

2. La excesiva carga tributaria que aleja a los inversionistas justo cuando el país necesita mayor inversión para reversar el mal crecimiento de la economía. La carga tributaria antes de la nueva ley de Royalty era del 38,4 %, deja a Chile con una carga superior a Perú, Australia y Canadá.

3. Hacienda espera recaudar por este concepto US$ 1.350 millones de los cuales US$ 450 millones serán distribuidas a las regiones y comunas donde hay minería, sin embargo, esta propuesta necesita que el precio del cobre y litio estén en rangos altos, cosa que la volatilidad es cíclicos.

4. El mal desempeño de la economía chilena titubeante, faltas de ideas y solo preocupado de subir los impuestos a todos los chilenos para una mayor recaudación fiscal.

5. La corrupción al alza y el país está perdiendo la capacidad de asombro, cada vez se descubren más actos se corrupción. Incluso en nuestra minería, que por años ha sido de clase mundial. En algunos casos, la industria minera ha estado asociada con la corrupción, con acusaciones de sobornos y prácticas poco éticas.

6. Minas abandonas, un peligro para los habitantes aledaños.

7. Tranques de relaves sin dueño requieren control y regulación.

8. Conflictos y violencia: La minería a veces ha llevado a conflictos entre las empresas mineras, el gobierno y las comunidades locales, y en algunos casos ha resultado en violencia excesiva.

9. El sistema político que no entiende el rol y la importancia de la minería en el desarrollo socio económico de la minería.

10. Excesiva burocracia estatal con respecto a permisos y autorizaciones a veces se requieren entre 500 a 800 permisos, lo que daña el apetito de los inversionistas por invertir en el país.

11. La parálisis intelectual de las distintas autoridades por destrabar el litio, esto es muy simple derogar los artículos 7, 8 y 9 del código de minería y así poder acceder a los beneficios de los precios del litio que generan mayores recursos que el cobre por efecto precio.

12. Falta de nuevos liderazgos que conduzcan y realicen las medidas pertinentes para volver a crecer al 5 % anual.

13. Rechazo de proyectos técnicamente factibles, económicamente rentable y ambientalmente sustentable que, a pesar la recomendación por el organismo técnico competente, el comité de ministros que es un comité político sin conocimientos técnicos para decidir lo rechaza por razones políticas, este comité de ministros debe eliminarse.

En relación a lo malo (Lee Van Cleef) de la minería:

1. La falta de nuevos proyectos brownfield genera incertidumbre.

2. Se espera que en 2023 el agua de mar represente el 71% del abastecimiento de la minería de cobre; alcanzando los 15,28 m/s, lo que significaba un aumento cercano al 167% en relación al 2021. Así lo estima el informe de Cochilco.

3. Chile genera un 0,25% de las emisiones globales, y produciendo casi el 30% del cobre mundial, la minería chilena, directa o indirectamente, es responsable de alrededor del 21% de las emisiones del país. Específicamente, la industria minera demanda un 33% de electricidad y 20% del diésel a nivel país.

4. Conflictos sociales en aumento.

5. Escasez de agua y contaminación.

6. Aumento de la desconfianza empresarial y fuga de inversionistas a otros distritos más atractivos y más serios.

7. Ataques cibernéticos.

8. Escases de insumos claves.

9. Aumento de la inseguridad y el estado de derecho.

10. Leyes de los yacimientos a la baja.

11. Aumento de la dureza del mineral.

12. La agencia Fitch Ratings, de New York, rebajó la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera y local de Codelco y las notas séniores no garantizadas a ‘BBB+’ desde ‘A-‘. lo que refleja el deterioro del perfil crediticio de la estatal.

13. Se adolece la falta de políticas públicas para agilizar mayor producción de cobre y litio por la alta demanda por la electromovilidad y cambio climático.

Lo bueno (Clint Eastwood):

1. La mejor marca país en el extranjero es nuestra minería después del rescate de los 33 mineros.

2. Aún posee grandes reservas de litio. Chile representa un 41% de las reservas mundiales de litio, seguido de Australia (25,4%), Argentina (9,8%) y China (6,7%).

3. Es el primer productor de cobre del mundo con 5,3 millones de tpa y las mayores reservas del mundo con un 23%.

4. Genera empleos de calidad.

5. La actividad minera es responsable de la generación directa de 14,6% del PIB, aunque si se agregan los efectos multiplicadores que tiene en otras industrias su contribución al PIB nacional rondaría el 20%.

6. El 55% de las exportaciones totales hacia el mundo corresponden a productos mineros y más del 90% de las exportaciones mineras del país corresponden a cobre.

7. Ha contribuido a que más de 2,5 millones de chilenos dejaron de ser pobres.

8. Patentes mineras: proyecto despachado al Senado evita alza para pequeños productores. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto (boletín 15510) que modifica diversas normativas mineras. La iniciativa cambia disposiciones del Código de Minería; la ley 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias; la ley orgánica constitucional de Concesiones Mineras; la Ley 18.097 y el decreto ley que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería. Una noticia esperada por el bochorno de la ley maldita introducida en gobierno anterior.

9. Recomiendo declarar al cobre y litio de seguridad nacional para darle auge y fomento mediante alianza público-privado.

En conclusión, estamos en el llamado efecto encierro en donde la minería hace rato que se maneja con el piloto automático a la espera que el mundo político de una vez resuelve el tema de la nueva constitución que se lleva 4 años aprobando o rechazando y eso genera incertidumbre e inseguridad en el inversionista.

Mi recomendación es transformar lo malo y lo horrible en bueno, mediante acciones concretas y así podemos volver al camino correcto.

Como dijo el gran Albert Einstein…

“Si no puedes explicárselo a un niño de 6 años, entonces significa que no lo entiendes ni tu mismo”.