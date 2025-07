Lomas Bayas da la bienvenida a una nueva generación de mujeres que transforman la minería

Este programa “Mujeres a la Carga” no solo entrega herramientas técnicas, sino que también inspira a construir una industria más inclusiva y diversa en Chile.

lunes 28 de julio del 2025.- Lomas Bayas recibió a las 19 participantes de la novena versión del programa “Mujeres a la Carga”, una iniciativa que impulsa la equidad de género y abre nuevas oportunidades para mujeres que inician su camino en minería. Este programa no solo entrega herramientas técnicas, sino que también inspira a construir una industria más inclusiva y diversa en Chile.

Ana Toro, una de las nuevas aprendices, comenta: “Vengo de otro rubro, soy docente, pude comprender este mundo totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrada y feliz, agradecida en realidad por la oportunidad que se me está brindando a mí y a todas las mujeres que postularon a este programa.” Danary Castro agrega: “Yo anteriormente era contadora, trabajé alrededor de 20 años en la parte administrativa, y se me dio la oportunidad de trabajar ahora en esto y ahora a darle no más para poder seguir una carrera, una nueva carrera en mi vida.”

Jessica Ruiz, quien destaca la oportunidad desde la diversidad, comparte: “Siendo extranjera, esa oportunidad es casi imposible, pero el querer es poder, me preparé para estar acá, me proyecté estar acá. Muy agradecida de la oportunidad, dispuesta a darlo todo de mí, a aprender.” Mientras que Melisa Rodríguez expresa la emoción del proceso: “La ansiedad de estar luego dentro del camión, vivir la experiencia con todos esos elementos, el DSS y todo lo que tiene la cabina, es bien emocionante.”

El jefe de Capacitación y Entrenamiento, Israel Parra, reflexiona: “Hay historias tan potentes que nos hacen reencantarnos y reencontrarnos con nuestro propósito: hacer las cosas por las personas. Nosotros creemos que las personas están en el centro del negocio.” Por su parte, Rodrigo Hiplán, gerente de Minería, recalca la rigurosidad del proceso: “Lo primero es entender las reglas del juego en la operación minera y para ello están nuestros procedimientos. El entrenamiento en simulador ayuda a que nuestras muchachas tengan la convicción y la seguridad de operar solas y ser parte de la operación.”

El gerente general Jorge Sáenz-Diez concluye: “No solo capacitamos para operar camiones, sino que preparamos líderes para una industria en constante avance tecnológico. Aquí, cuando vemos a nuestras operadoras manejar camiones de 400 toneladas o supervisar procesos de carga, estamos viendo el cambio que necesita la minería: talento sin género, competencia sin límites. Definitivamente es un programa que puede transformar vidas; es una tremenda oportunidad para ellas y para Lomas Bayas”.

Con “Mujeres a la Carga”, Lomas Bayas sigue abriendo camino hacia una minería más inclusiva, fomentando el desarrollo del talento local a través de la innovación y un enfoque profundamente humano. Cada historia y cada etapa de esta formación representan un paso firme hacia una industria más equitativa y preparada para enfrentar los desafíos del futuro. Estas 19 mujeres no solo adquieren habilidades para operar maquinaria de alto tonelaje; son las líderes del cambio que está transformando la minería.