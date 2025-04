Los números de la Rueda de Negocios de ProChile en Expomin 2025

La agenda de actividades de ProChile en el marco de Expomin 2025 incluye un networking a realizarse en el mismo recinto ferial el martes 22 y también un recorrido guiado por los principales destacados de la exhibición a realizarse el miércoles 23 de abril.

jueves 17 de abril del 2025.- ProChile dio a conocer los detalles de su agenda de actividades en el marco de la XVIII edición de Expomin, el centro de la minería mundial en Chile. La feria, a realizarse entre el 22 y 25 de abril en Espacio Riesco, contempla más de 100 mil m2 de exhibición; más de 1.300 empresas expositoras; más de 35 países participando; más de 17 seminarios, 105 relatores y 15 países y más de 70 mil profesionales de la industria minera.

El hito más importante de ProChile en el marco de Expomin 2025 es la novena versión de la Rueda de Negocios para Proveedores de Bienes y Servicios para la Minería, cuyo objetivo no sólo es posicionar a Chile como un proveedor confiable y de calidad mundial en este sector caracterizado por el talento e innovación de sus exponentes, sino que también posicionarse como el mayor evento de desarrollo de negocios a nivel nacional y latinoamericano.

En esta oportunidad, la rueda reunirá a más de 90 empresas provenientes de regiones como Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Lagos y de la Región Metropolitana; con 11 compradores internacionales de mercados como Perú (2), Brasil (2), Argentina (1), México (1), Ecuador (1), Bolivia (1), Canadá (1) y Finlandia (2), país invitado de honor a Expomin 2025. Es importante destacar que de los 11 invitados internacionales, 4 son mujeres (Gabriella Daher, de VALE S.A. Brasil; Patricia Higueras, de Veladero, Argentina; Tania Cantos, de G Mining Service, Ecuador y Natasha Faucher, de Arcadis, Canadá).

La Directora Nacional de ProChile, Lorena Sepúlveda, comentó que “el foco principal de esta rueda, así como del trabajo que realizamos a través de nuestras oficinas regionales en permanente contacto con las oficinas comerciales de ProChile en los principales mercados del mundo, es conectar a las empresas nacionales, en este caso más de 90 empresas desde Tarapacá hasta Los Lagos, sobre todo a aquellas más pequeñas y con menos acceso a este tipo de iniciativas; con la demanda internacional representada a través de 11 compradores de 8 mercados y así ayudarlas a concretar nuevos negocios y abrirse camino en el extranjero, no sólo a nivel latinoamericano, donde tenemos un muy buen posicionamiento y somos reconocidos por la calidad de nuestra oferta, sino también en otros mercados más lejanos y sofisticados como Canadá y Finlandia”.

“Asimismo, otro de los focos que queremos relevar en esta rueda es la diversidad de nuestra oferta exportable. Se trata de empresas con vasta experiencia en el mercado nacional, altamente innovadoras y sostenibles, capaces de cumplir con los más exigentes estándares y capaces de adaptar su oferta a otros sectores”, agregó Sepúlveda.

El año 2024 y en el marco Exponor, en Antofagasta, la Rueda de Negocios de ProChile concretó más de 500 reuniones y proyectó negocios por sobre los US $ 20 millones.

Pabellón de Innovación

Otro hito dentro de la agenda de ProChile en el marco de Expomin 2025 -en colaboración con Fisa, el Ministerio de Minería y la Corporación Alta Ley- se llevará a cabo el jueves 24 de abril a partir de las 16:30 horas, en el denominado Pabellón de Innovación, lugar donde se presentarán diversas temáticas relacionadas con el desarrollo de empresas proveedoras.

En este contexto, la Jefa del Departamento de Innovación de ProChile, Marcela Aravena, expondrá sobre la internacionalización de las empresas de este sector, conversación en la que también participarán representantes de MineClass, AndesMETS, Alta Ley y de la Cámara Chilena de la Construcción.

Al respecto, Aravena señala que “nuestro propósito, producto de un largo trabajo que hemos desarrollado conjuntamente públicos y privados, más aún en el marco de una feria internacional como Expomin, es dar a conocer a Chile como un proveedor de soluciones sostenibles basadas en la innovación. Desde ProChile, lo que nos interesa especialmente es darle visibilidad a la oferta de soluciones desarrolladas aquí en nuestro país; una amplia gama de productos y servicios que contribuyen a potenciar el liderazgo de Chile en la industria minera global y especialmente en los mercados latinoamericanos”.

La agenda de actividades de ProChile en el marco de Expomin 2025 incluye un networking a realizarse en el mismo recinto ferial el martes 22 y también un recorrido guiado por los principales destacados de la exhibición a realizarse el miércoles 23 de abril.

Finlandia como novedad

Dentro de los importadores invitados a participar de la rueda de negocios de ProChile estarán Juho Sopanen y Marko Saarenpaa, representantes del Grupo Metso, de Finlandia. El país nórdico es invitado de honor a la feria y además de ser conocido por sus índices de felicidad, sus saunas o como lugar de avistamiento de las auroras boreales, también es destino para las exportaciones chilenas de bienes y servicios para la minería.

Según datos de la División Información Comercial y Análisis de Datos, de la Dirección Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Subrei; en base a cifras Servicio Nacional de Aduanas, los envíos de Chile a Finlandia subieron de US$ 2,6 millones en 2023 a US$ 3,3 millones en 2024, lo que significa un aumento de 27% y posiciona a este mercado en el número 25 dentro de los destinos nacionales de las empresas de este sector.

El 87% de estos envíos corresponde a Servicios de asesoría en ingeniería aplicada a la minería (US$ 2,8 millones en 2024). Más atrás se ubican los envíos de Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria, aparatos y equipos mecánicos de uso industrial con US$ 258 mil y los envíos de Instrumentos, aparatos y modelos concebidos para demostraciones (por ejemplo: en la enseñanza o exposiciones), no susceptibles de Otros usos con US$ 140 mil.