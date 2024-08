Manuel Viera: “Es imperioso contar con políticas públicas que nos permitan aumentar la competitividad del país”

El presidente de la Cámara Minera de Chile hizo un análisis del sector minero nacional, sus desafíos y oportunidades.

viernes 23 de agosto del 2024.- El presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, expuso en el seminario “Atacama, historia, escenarios presentes y perspectiva futura”, organizado por el periódico digital Tierramarillano en el marco del Mes de la Minería.

En la ocasión, Viera hizo un análisis del sector minero nacional, sus desafíos y oportunidades, además de insistir en que el litio no debe ser concesible y que hay que pensar no solo en su explotación, si no que en agregarle valor a través de la industrialización.

“Es imperioso contar con buenas políticas públicas que nos permitan aumentar la competitividad del país, tanto a través de aumentar la producción de nuestros minerales, especialmente cobre y litio; como para los incentivos que se requieren para hacer más atractivo a Chile para que los inversionistas decidan explorar y explotar acá”, dijo el presidente de la Cámara Minera de Chile.

Agregó que países como el Congo y Perú están siendo importantes competidores y cuentan con ventajas como mejores yacimientos, con leyes más altas que las nuestras. “Ante esto, como país debemos contar con planes que nos permitan contar con nuevos yacimientos, reducir la cantidad de permisos, que si bien algo se ha hecho sigue siendo engorroso; incentivos tributarios para la exploración minera, entre otras medidas”.

Informó que el impacto del litio en la evolución del PIB minero creció este último año alcanzado un 10,4% en términos reales, contribuyendo en 0,9 puntos porcentuales a la variación anual de la minería, la que fue liderada en término de incidencia y dinamismo por el litio, según la información entregada de Cuentas Nacionales.

“Es por ello, que es importante pensar en industrializarlo, por cuanto hay países como Brasil, Alemania y España que, sin tener el mineral en sus tierras, han instalado grandes plantas donde procesan el litio y generan diversos productos. Esto es lo que deberíamos aprovechar, tenemos el mineral y nos faltan las fábricas de baterías y otros elementos”, aseveró.

Finalmente, Manuel Viera dijo que: “el litio y el cobre deben ser declarados como minerales de seguridad nacional por el impacto estratégico en nuestra economía”, y agradeció a los organizadores por la invitación a este seminario en Copiapó.