María Cristina Betancour y presencia femenina en la industria minera: “Nuestro horizonte es alcanzar las cifras que tienen nuestros referentes como Australia y Canadá”

En diálogo con Portal Minero, la gerente de Desarrollo de Sonami abordó el rol actual que desempeña la mujer en la minería, las políticas para atraer talento femenino por parte de las compañías y su experiencia trabajando casi 9 años en la industria.

La ejecución de diversas acciones por parte de las empresas mineras para aportar a las políticas de igualdad, equidad de género y a la eliminación de prácticas discriminatorias, ha generado el incremento en la participación y la permanencia de las mujeres en la industria, participación que se sitúa en un 9,7% según el Informe de Seguridad y Empleo que elabora mensualmente la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

Una industria que ha sido por varias décadas dominada históricamente por hombres, hoy sale en busca del talento femenino, marcando presencia en las distintas faenas, en trabajos administrativos y ocupando cargos en los distintos directorios a lo largo del país.

Bajo este escenario, el estudio “Mujer y Minería”, del Consejo de Competencias Mineras (CCM), sitúa en 11,9%, la participación de la mujer en cargos directivos, “siendo superior a la participación total”, detalla la gerente de Desarrollo de Sonami, María Cristina Betancour.

-¿Cómo evalúa la participación femenina en minería?

La participación femenina en general ha ido aumentando, pero sin duda hay muchos desafíos, especialmente en lo que dice relación en que más mujeres ocupen posiciones de liderazgo en las distintas compañías. Esto se trata de un cambio cultural por lo que toma años en desarrollarse y además tenemos aspectos que nos afectan negativamente, como que los sectores de construcción y minería son los menos atractivos para las mujeres, no solo en Chile, sino que internacionalmente. Entonces es un desafío fuerte.

-¿Cómo analiza esta cifra si la comparamos con otras potencias mineras como Australia y Canadá, donde la mujer marca una presencia con cerca del 20%?

Definitivamente hay que continuar haciendo esfuerzos porque esos países nos están duplicando. Ellos tienen muy buenas prácticas que Chile ha ido siguiendo, entonces esperamos que todos los esfuerzos que se están realizando puedan rendir sus frutos en un futuro cercano.

Ha ido en aumento la presencia femenina en la industria minera, porque hasta hace algunos años llegaba al 5%, pero falta mucho por hacer, ya que en los últimos años nos hemos estancado entre el 8,5% y 10% aproximadamente.

-¿Ese estancamiento se ha profundizado durante la pandemia?

En el estudio que realiza Sonami mensualmente con cifras de empleo y seguridad, visualizamos que, contrario a lo que uno podría pensar, durante la pandemia se ha visto menos afectado el empleo femenino que el masculino. La disminución de dotaciones fue más en hombres. Incluso, las cifras que manejamos de este estudio indican que, en febrero de 2020, había una participación menor de las mujeres, la que después aumentó, producto de la pandemia y la disminución de dotaciones en faena.

-De acuerdo al estudio mensual que Sonami realiza respecto a la participación de la mujer en la industria. ¿Cuáles son las principales conclusiones que se desprenden de dicho informe?

En nuestro estudio realizamos una separación entre gran minería, mediana minería y minería en altura. Uno de los datos relevantes indica que la mediana minería cuenta con una participación femenina muy similar a la de la gran minería, llegando a 9,4%, lo que se compara con el 9,8% de esta última, entregando un total de 9,7%. Respecto a la minería en altura, la cifra es similar.

-¿Cómo analiza el rol actual que está jugando la mujer en la industria minera y cómo ha ido variando hasta la actualidad?

Respecto a la presencia femenina en faena, efectivamente el número es menor, donde los cargos administrativos son los más cubiertos por mujeres. En general, para las mujeres es menos atractivo estar en faena, lejos de sus hogares. Sin embargo, también existen aquellas que prefieren el sistema de turno 7×7 donde pueden estar 7 días con sus familias todo el tiempo versus 7 días que están en faena.

Lo que sí vemos positivamente, es que la participación en los cargos directivos alcanza un 11,9%, siendo superior a la participación total. Eso lo evaluamos positivamente y esperamos que continúe mejorando.

-En general en la industria ¿Existen políticas concretas para atraer talento femenino?

Si, definitivamente. Las empresas en Chile están siguiendo las buenas prácticas internacionales de Australia, Canadá, de poder empoderar más a la mujer, de que exista ese cambio cultural que permita el empoderamiento, que exista una socialización del costo del cuidado de dependientes, entre otros. Esos son temas relevantes, donde haya mayor participación del hombre en los temas domésticos y eso también se trabaja dentro de las empresas.

Por otra parte, hay una arista importante donde se ha avanzado, que es el Decálogo de la mujer”. Esto se concretó tras una mesa de trabajo liderada por el gobierno, donde participaron los gremios, empresas y otros actores de la minería.

Dentro de las temáticas presentes en este decálogo está la existencia de una infraestructura adecuada, porque, increíblemente, hasta hace unos años ni siquiera había baños para mujeres. De hecho, hasta el año 1996, el Código del Trabajo prohibía la presencia de mujeres en las faenas, por ser peligrosas para su condición física.

-Usted ha tenido pasos por Cochilco y ahora en Sonami. ¿Cómo ha sido su experiencia en la minería?

Llevo casi 9 años en minería, soy economista y trabajé en varios lugares como macroeconomista, pero cuando llegue a minería me quedé acá. Siempre me he sentido muy acogida, siempre se han tomado en cuentas mis ideas, me siento muy valorada y escuchada. Además que considero que es una industria desafiante.

-¿Cómo vislumbra el futuro de la mujer en la industria minera en los próximos años?

Tenemos que seguir mejorando. Nuestro horizonte es alcanzar las cifras que tienen nuestros referentes como Australia y Canadá. Cuando uno ve los esfuerzos en las empresas, los programas en los que trabajan, ve que existe un decálogo, pero no existe gran progreso en las cifras ahí uno se pregunta ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está costando? Y definitivamente esto es un gran desafío y esperamos poder superarlo en un futuro cercano.