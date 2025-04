Más de 2 mil personas de la Región de Antofagasta trabajan en la construcción de Nueva Centinela

Promover el empleo local es uno de los objetivos definidos por Antofagasta Minerals en este proyecto, que considera una inversión de 4.400 millones de dólares para duplicar la capacidad de procesamiento de mineral de Centinela y extender su vida útil.

viernes 04 de abril del 2025.- Un nuevo acueducto y la ampliación de infraestructura son las principales obras que están ejecutándose en el Muelle Centinela, ubicado a pocos kilómetros de caleta Michilla, donde viven Roxana Barriga Rojas y Brayan Chilcumpa Veas, contratados por Echeverría & Izquierdo, una de las empresas que construye Nueva Centinela.

Ambos son pareja y se desempeñan desde hace poco en distintas labores, con un turno donde trabajan 14 días y descansan otros 14. Sin embargo, vivir muy cerca de las obras les permite llegar todas las tardes a su casa para encontrarse con Javiera, su hija de 8 años, la que inspira su esfuerzo y motivación.

Actualmente, siete personas de Michilla (200 habitantes), están vinculadas laboralmente a Nueva Centinela producto del trabajo realizado por Antofagasta Minerals para promover el empleo local.

“Estamos felices, fue una gran oportunidad conseguir trabajo y además que tengamos el mismo turno”, dijo la joven, que da sus primeros pasos como secretaria técnica maestro segunda. “Tenemos varias metas, como tener nuestra casita en Mejillones, porque nuestra hija luego estudiará allá”, añadió.

Para Brayan, su contratación llegó en un momento especial, porque se desempeñaba como buzo mariscador, pero laboralmente no pasaba por buenos días, porque “el mar a veces da y a veces no, pero salió esta oportunidad y acá estamos aprovechándola. Me he sentido bien y estoy agradecido”, aseguró el ayudante de cañería, ejemplo de reconversión laboral.

Dotación

El reclutamiento de trabajadores locales sigue marcando los avances del proyecto Nueva Centinela de Antofagasta Minerals, principal iniciativa de inversión minera que se está desarrollando en Chile, con US$ 4.400 millones.

Mas de 10 mil personas están contratadas actualmente en la construcción del proyecto, de las cuales 2.285 son habitantes de las comunas de María Elena, Sierra Gorda, Baquedano, Mejillones, Antofagasta y Calama, cumpliendo principalmente labores en las áreas de construcción, logística y servicios.

Otro ejemplo

Yasna Astudillo fue ocho años dirigenta vecinal y actualmente también trabaja en Echeverría & Izquierdo para Nueva Centinela. Su arribo al área de aseo la tiene feliz por el grato ambiente laboral y por la calidad de vida que ello le permite. “Ingresé el 20 de enero a trabajar en el turno de 14×14 y estos dos meses han sido buenísimos. Dan ganas de seguir”, detalló, ya que ello le facilita el cuidado de los dos menores de la familia, de 14 años y 10 años.

Dentro de dos años, requerirá más de mil trabajadores estables para su puesta en marcha y operación. La construcción, iniciada hace más de un año, busca duplicar la capacidad de procesamiento de Centinela y extender su vida útil por 30 años.

Nueva Centinela proyecta aumentar la producción de cobre en 144.000 toneladas anuales. Para ello utilizará solo energías renovables y agua de mar sin desalar en sus operaciones.

La construcción de esta iniciativa, ejecutada con altos estándares de seguridad, avanza en diversos frentes, como el chancador, la nueva concentradora y campamento, que aumentó 10 veces su tamaño, pasando de 600 a más 6 mil camas habilitadas en 12 meses, lo que refleja la envergadura del megaproyecto.