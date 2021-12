Más de 330 participantes abordaron en Minexcellence 2021 los desafíos y estrategias para la excelencia operacional en minería

Algunos aspectos claves fueron el uso de energías renovables, sustentabilidad y reducción de emisiones de CO2.

Más de 75 presentaciones técnicas, 6 paneles de autores y charlas plenarias de destacados ejecutivos nacionales e internacionales, fueron parte de programa de la conferencia Minexcellence 2021, que se desarrolló en formato virtual entre el 1 y 3 de diciembre.

Estrategias en materia de planificación, operatividad y procesos con foco en la innovación y sustentabilidad, son los principales ejes que abordó la 6a Conferencia Internacional de Excelencia Operacional en Minería, que congregó a más de 330 participantes y autores de 13 países.

Con un robusto contenido on demand y streaming que estará disponible durante 3 meses para los inscritos, entre las actividades de la conferencia destacaron las charlas plenarias de Juan Enrique Rassmuss (Compañía Minera del Pacífico; Cemin Holding Minero); Juan Carlos Guajardo (Plus Mining); Marcela Bocchetto (Anglo American); Keith Russell (Partners in Performance); Claudia Domínguez (Minera Zaldívar, Antofagasta Minerals); Roy Michell (Schneider Electric); Jorge Sanhueza (Codelco); y Francisco Carvajal, gerente general de Compañía Minera del Pacífico y presidente de Minexcellence 2021.

En este contexto, Francisco Carvajal realizó la presentación plenaria titulada “Minería de excelencia para el desarrollo del territorio: el caso de CMP”, donde abordó aspectos y desafíos claves para la industria minera, como la diversidad, empleo local, uso de energías renovables y de agua desalinizada y la disminución de CO2.

“Si bien tenemos un tremendo desafío, durante la conferencia he visto un hilo común respecto de los temas centrales que tenemos que enfrentar para llegar a la excelencia que estanos buscando; que ya no solamente tiene que ver con temas técnicos, sino que también con componentes de territorio, diversidad y de impacto en el cambio climático, de los que debemos hacernos cargo desde el corazón de los procesos. Tenemos que transformar, por lo tanto, desde el interior de las compañías lo que estamos haciendo para que esos desafíos se conviertan en planes y soluciones concretas a lo que el entorno nos está pidiendo”, indicó el gerente general de Compañía Minera del Pacífico y Presidente de Minexcellence 2021.

La 6a Conferencia Internacional de Excelencia Operacional en Minería fue organizada por la Pontifica Universidad Católica de Chile, el Instituto Tecnológico Vale, Brasil y Gecamin, empresa con más de 20 años de experiencia en la coordinación de congresos y conferencias para la minería y sus procesos.