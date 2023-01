Máximo Pacheco: “Se da por descontado que mantener la producción de Codelco es fácil, pero es un tremendo desafío”

El presidente del directorio hizo una acabada revisión de la situación de la empresa y analizó en profundidad el desarrollo de los proyectos estructurales, señalando las complejidades que han impactado a toda la industria a nivel mundial

miércoles 25 de enero del 2023.- “Lo que estamos haciendo hoy no es ni más ni menos que construir el Codelco de los próximos 50 años. Porque el Codelco de los últimos 50 años ya se agotó, se agotó el modelo y se agotaron los recursos, porque son no renovables”, destacó el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, en el foro “Codelco, presente y futuro”, organizado por el Colegio de Ingenieros y la asociación gremial Voces Mineras.

En la oportunidad, el ejecutivo hizo un repaso de la situación actual y futura de los principales proyectos estructurales de la Corporación.

Pacheco recalcó que según un informe de la Independent Proyect Analysis (IPA), la ejecución de los proyectos a nivel mundial se ha visto afectada por la interrupción en la cadena de suministros debido a la pandemia y la guerra en Ucrania; la condición crítica de los contratistas y proveedores de equipos, atrasos en las ingenierías a niveles históricos, presiones inflacionarias y una fuerte caída en la productividad del sector construcción, entre otros.

Por otra parte, comentó informes de especialistas que señalan que en las últimas décadas, los grandes desarrollos mineros a nivel global han incrementado su inversión original estimada entre un 42% y 60%, en tanto que en Chile esta fluctuación va desde 21% (Traspaso Andina) a 147% (Caserones).

El presidente del directorio añadió que los factores que más impactan en las inversiones son los numerosos problemas técnicos (precios, diseño, estimaciones); económicos (incentivos, recursos, pobre financiamiento), la gestión (subestimación de costos, voluntarismo) y los sicológicos (por ejemplo, un sesgo de optimismo).

En esta línea, Pacheco aseguró que hoy Codelco está haciendo un ejercicio de transparencia profunda para analizar el impacto de estos factores en la construcción de los proyectos estructurales, y explicó que la inversión en Chuquicamata Subterránea asciende a US$ 6.200 millones, incluyendo un sobrecosto de 53%; la Cartera de Proyectos Teniente asciende a US$ 5.600 millones, con un sobrecosto de 75%; mientras que Traspaso Andina tiene un Capex proyectado de US$ 1.700 millones, con 21% de sobrecosto y Rajo Inca (Salvador) mantiene su inversión en US$ 1.400 millones, pero presenta un retraso de 16 meses. Con todo, fue enfático en señalar que “Codelco es de lejos el mejor negocio para Chile”.

Pacheco agregó que ni en Chile ni en el resto del mundo existe hoy una minería fácil. A nivel local el país está estancado en una producción de cobre de 5,4 millones desde hace casi 20 años, lo que da cuenta de las dificultades del sector para mantener y acrecentar sus niveles productivos, muy similar a lo que enfrentan otros proyectos a nivel internacional. “Se da por descontado que mantener la producción de Codelco es fácil, pero es un tremendo desafío”, enfatizó.

Las dificultades específicas de Codelco en 2022 implicaron una caída de 162 mil toneladas (10%) en su producción respecto a lo presupuestado. De ellas, 77% se debe a los problemas en la continuidad operacional y 23% al retraso de los proyectos. «Hemos tenido un año extraordinariamente acontecido», declaró el ejecutivo, quien detalló diversos problemas, como la caída de una pared del rajo en Ministro Hales, el colapso del domo y la correa transportadora en Chuquicamata, eventos climáticos, entre otros.

Respecto al plan de exploraciones avanzadas en Maricunga, Pacheco adelantó que se tiene proyectada una inversión total de US$ 23 millones, cifra que incluye el trabajo que se desplegará durante este año, que involucra unos US$ 12 millones. Hasta ahora se han obtenido resultados positivos en profundidad y concentraciones.

“Maricunga representa, aproximadamente, 10% del Salar de Atacama, por lo que en mi opinión no hay espacio para muchos actores en la explotación de litio. Por eso hemos manifestado nuestro interés, dado el CEOL (Contrato Especial de Operación de Litio) que tenemos aprobado y los buenos resultados de nuestras exploraciones. Estamos muy optimistas respecto de la posición que tiene Codelco en Maricunga”, destacó.

Una vez que terminen las exploraciones y se tengan los resultados definitivos, adelantó, la empresa definirá el modelo de negocio que más le acomoda.