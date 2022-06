Máximo Pacheco sobre Ventanas “Esta situación no da para más”

En una clase magistral realizada en la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP, el Presidente del Directorio de Codelco detalló que en esta emergencia “van a jugar con las cartas abiertas” y “van a cortar el queque”.

“Nosotros sabemos la gravedad de lo que allí pasa porque somos parte de esa comunidad, nuestros trabajadores y sus familias viven ahí, por lo tanto esta es una situación que el país tiene que resolver. En lo personal, me parece que uno corre un riesgo cuando muestra sus números y es que todos señalen con el dedo. Pero yo creo que lo que no corresponde es señalar con el dedo a Codelco porque ahí hay 15 empresas. Y lo que no corresponde es no hacer nada. Nosotros estamos tomando todas las iniciativas operacionales para aislar este problema”, expresó el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, en torno a la crisis en la llamada “zona de sacrificio” de Puchuncaví, Quintero y Ventanas.

El también exministro de Energía durante el segundo periodo de Michelle Bachelet, participó de una clase magistral en la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, donde detalló los ejes de acción que implementará la Corporación Nacional del Cobre en torno a la crisis medioambiental global durante el gobierno del Presidente Boric y con miras a 2030.

Entre los objetivos principales, mencionó disminuir en 70% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a 2030; reducir en 30% el consumo unitario de aguas continentales (que hoy es del 100%); reciclar 65% de los residuos industriales; y aumentar en un 60% los servicios suministrados por proveedores locales y llegar a tener un 63% de mano de obra local en sus servicios. Además indicó que antes de que termine el gobierno de Gabriel Boric, vamos a tener una matriz eléctrica 100% renovable, “no digo que propia, digo que la electricidad que compremos tenga su origen en fuentes renovables”.

Consultado sobre la situación en Ventanas, Pacheco aseguró que “esta situación no da para más y nosotros vamos a jugar con las cartas abiertas”. Sobre esto, profundizó que es necesaria una comunicación más directa con las comunidades y con los dirigente sindicales. “No le vamos a esconder información al país respecto de lo que pasa en el polo industrial. Nosotros vamos a cortar el queque y vamos a conversarlo con los dirigentes sindicales porque ellos no se van a enterar de esto por la prensa”, manifestó.

Al reflexionar sobre el impacto negativo en la salud de los ciudadanos afectados por las operaciones industriales, el presidente de Codelco comentó que “la actividad no tiene por qué generar daño a la vida y salud de las personas. Hoy día el mundo se ha desarrollado lo suficiente en tecnología como para que eso no ocurra. Algunas personas tienen una mirada más economicista y dicen que es muy caro. No es verdad. No vamos a perder competitividad por eso y creo que es muy importante dar esa orientación, porque no se trata aquí de que nosotros generamos ese daño y después compensamos. Eso es una filosofía completamente equivocada, que nos ha llevado a tener enormes insuficiencias en el modelo de hacer minería, que el mundo hoy ya no acepta”, concluyó.