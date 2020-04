Máximos ejecutivos de Codelco verifican en terreno Plan de Acción de El Teniente

El presidente del Directorio, Juan Benavides, y el presidente ejecutivo, Octavio Araneda, visitaron la División para ver cómo funcionan las medidas adoptadas para el cuidado de trabajadoras y trabajadores y enfatizar que el país necesita más que nunca la continuidad operacional de toda la Corporación.

El presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides, y el presidente ejecutivo, Octavio Araneda, lideraron desde El Teniente la primera reflexión corporativa sobre la pandemia del coronavirus y cómo la compañía ha seguido adelante luego de adoptar las medidas necesarias para el cuidado de trabajadores y trabajadoras.

Ambos ejecutivos estuvieron acompañados por el vicepresidente de Operaciones Centro Sur, Mauricio Barraza; el vicepresidente de Asuntos Corporativos y sustentabilidad, Renato Fernández, y el gerente general de El Teniente, Andrés Music.

En el sector del Ferrocarril Teniente 8 y a través de una transmisión –vía streaming- a toda la Corporación, Juan Benavides valoró la posibilidad de conversar con la organización para constatar la eficacia del plan de acción y las oportunidades de mejora.

“¿Qué nos importa? La protección de nuestros trabajadores y sus familias. Fue la prioridad cuando decidimos que teníamos que darle continuidad operacional a esta empresa, que es de todos los chilenos y es tremendamente significativa en este minuto”, manifestó.

“Cuando uno ve tantas compañías en serios problemas y tantas personas sin trabajo, nuestra responsabilidad es mayor porque tenemos que entregarle al país más recursos y posibilidades para que lo antes posible se regrese a la normalidad y muchos compatriotas también tengan la oportunidad de volver a sus casas felices y contentos, con su ingreso, con su trabajo”, remarcó el presidente del Directorio.

Las prioridades: salud y continuidad operacional

Luego, el presidente ejecutivo, Octavio Araneda, agradeció a todas y todos quienes integran la Corporación por el esfuerzo realizado en estas últimas tres semanas, lo que ha permitido seguir adelante con énfasis en dos prioridades. “La más importante es proteger la salud y la vida de nuestros trabajadores, trabajadoras y sus familias. Porque si no somos capaces de protegerlos, esta empresa no puede seguir operando” y “mantener la continuidad de nuestras operaciones y nuestro aporte al país. Sin la continuidad esta empresa no tiene posibilidad de sustento”.

Octavio Araneda anunció que las medidas y recomendaciones se extenderán progresivamente a las familias de quienes integran Codelco, para así dejar menos espacio a posibles contagios.

“En los próximos días vamos a lanzar un mecanismo que nos permita también apoyar lo que pasa en los hogares, ya que la protección no solamente tiene que estar abocada a nosotros como trabajadores sino también en forma muy relevante con nuestras familias”, comentó.

Araneda añadió: “Vamos a seguir incorporando nuevas medidas, estamos diseñando y gestionando nuevas medidas de prevención que nos permitan reducir cada día más la posibilidad de contagio, tanto en nuestras faenas como en nuestros hogares”.

Nueva normalidad

Octavio Araneda puntualizó que la experiencia internacional muestra que, entre el peak de contagios y su descenso, pueden transcurrir incluso varios meses. Por lo tanto, llamó a la organización a adaptarse a una “nueva normalidad” que se mantendrá por mucho tiempo.

“Estamos sufriendo un cambio radical, pero en pocas semanas hemos sido capaces de ir adaptándonos a esta nueva realidad, y vamos a tener que usar nuestra capacidad de anticipación y prevención para generar un sistema operativo que nos permita congeniar los dos objetivos: la protección de nuestra salud y la de las familias; y mantener la continuidad de la compañía, que es el sustento de todos y un aporte muy relevante para el país”, puntualizó.