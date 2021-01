Mercado de bodegas se recupera: Se ocupó el 40% de la superficie disponible en el último semestre de 2020

El año 2020 será recordado por la capacidad de adaptación por parte del mercado, ya que la pandemia marcó, a principios de año, una ralentización de la actividad provocando que algunas empresas se vieran en la necesidad de traspasar sus operaciones al e-commerce.

lunes 11 de enero del 2021.- Un mayor dinamismo se confirma en el mercado de bodegas, según el reporte semestral de Cushman & Wakefield –empresa global de servicios inmobiliarios corporativos, al bajar la vacancia de 9,8% a 5,9% en el segundo semestre de 2020, registrándose una fuerte reducción del 60% en la misma, producto de la gran demanda registrada en este último período.

La absorción neta en el segundo semestre del año llegó a 190.219 metros cuadrados (repartidos en 39% clase A y 61% clase B), destacando el submercado Norponiente y Poniente con mayor actividad que el resto de los submercados, absorbiendo 112.000 m2 y 49.186 m2 respectivamente. “Este periodo se destaca por la rápida absorción de nuevos centros logísticos que estaban en proceso de construcción, como lo son principalmente el centro Anya Lo Echevers y Megacentro Miraflores III, como también por la gran demanda puntual que ocurre en los últimos meses del año, en el cual, las empresas buscan nuevas oportunidades de venta y replanteamiento a nivel de sus operaciones logísticas para el próximo año”, explica Mathieu Méot, Industrial Broker de Cushman & Wakefield.

El año 2020 será recordado por la capacidad de adaptación por parte del mercado, ya que la pandemia marcó, a principios de año, una ralentización de la actividad provocando que algunas empresas se vieran en la necesidad de traspasar sus operaciones al e-commerce. Este fenómeno dio lugar al crecimiento de operadores logísticos, siendo los intermediarios naturales entre la externalización de servicios que las empresas necesitan para atender este canal de ventas y los centros de bodegaje.

Dentro de este escenario, de acuerdo al reporte de Cushman & Wakefield, el submercado Sur registra una disminución del 86% de la vacancia en el comparativo versus el semestre anterior, transformándose este submercado en uno atractivo tanto para empresas de última milla (debido a la cercanía de dos comunas con mucha población en Santiago) como para inversionistas para la construcción de nuevos proyectos.

Por su parte, dentro del contexto de aceleración en la industria del bodegaje, los centros de bodegaje Clase A, que tienen una participación en el mercado del 39%, llegaron al índice de ocupación prácticamente plena, con una tasa de vacancia del 0,22%. “En términos generales, esto representa que cualquier empresa que hoy quiera operar con estándares internacionales debe incurrir en la modalidad “build to suit”, ya que no hay disponibilidad inmediata de superficie. Claramente es un llamado de atención para que el mercado reaccione a esta demanda no contenida”, sostiene Víctor Muñoz, Market Research Assistant de C&W.

En cuanto a los proyectos, 112.000 m2 debiesen entrar en operación el próximo semestre en el submercado Norte clase A, siendo destinado a la construcción de 3 centros built to suit para 3 grandes empresas, dos de ellas son chilenas, otra es Mercado Libre quien, a su vez, contempla anexar 100.000 m2, culminando la obra en el año 2022.

Por último, los precios de renta para el mercado de bodegas cerraron con un valor de 0,120 uf/m2 para clase A y 0,108 uf/m2 en clase B. Es importante remarcar, que en clase A el valor queda sujeto a la escasa disponibilidad de superficie, con lo cual no muestra una representatividad del mercado, quien maneja valores de entre 0.130 y 0.140 uf/m2.