Mesa del Copper 2022 valoró el aporte de una alianza público-privada para la gran minería

Como cierre de la jornada del martes se realizó una mesa redonda enfocada a analizar las instancias para lograr una colaboración. «Cumplir las metas no solo es un esfuerzo de la industria, sino que también del Estado», expresó el subsecretario de Minería, Willy Kratch.

Como cierre de la jornada del martes de la conferencia internacional Copper 2022, se realizó una mesa redonda con foco en potenciar la colaboración público-privada en la gran minería.

En ella participaron el subsecretario de Minería, Willy Kracht; Alejandra Medina, gerenta de Sustentabilidad de Antofagasta Minerals; Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami); René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP; y Sergio Demetrio, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile; con la moderación de Fernando Silva, Managing Director de Copper 2022.

El subsecretario Willy Kracht valoró que los participantes destacaron «la importancia de la colaboración publica privada, no sé si siempre ha estado presente, y creo que ha sido más claro en la pequeña minería con el rol que toma el Estado a través de las políticas de fomento».

La autoridad agregó que antes el rol del Estado era más de regulador y de recaudador, lo que ha cambiado en el escenario actual.

«Hoy está el tema de yacimientos más complejos y que la ciudadanía exige más transparencia e inmediatez y ahí estamos en un problema, pero se puede decir que ha habido un camino de mejoras continúas, acompañadas de normativa. Para la comunidad no solo es la regulación sino que también la coordinación de esfuerzos, como por ejemplo para hacer frente al cambio climático. La Política Nacional de Minería tal vez es el ejemplo más claro para avanzar en trabajo público-privado», destacó.

Kracht remarcó que «cumplir las metas no solo es un esfuerzo de la industria, sino que también del Estado”, para añadir que el rol del Estado no es de coordinar y de ocupar los espacios que la industria no logra ocupar, no un Estado subsidiario sino que uno que se aboca al desarrollo productivo».

Sobre el royalty explicó que, más allá de las cifras, se debe ver como una estrategia de recaudación. «Somos un país históricamente minero y seguiremos así. El Gobierno así lo piensa y acompañará ese camino ayudando a llegar más allá del sector minero, y eso se hace con colaboración público-privada».

El presidente de Sonami, Jorge Riesco, recordó que en las últimas décadas se han elaborado alianzas público-privadas exitosas.

«Hay una historia en Chile en alianzas para desarrollo en diversas áreas. Hemos estado presentes en política energética y minera, y destaco la iniciativa del subsecretario sobre la implementación de la mesa nacional de pequeña minería, que espero prospere», expresó.

El presidente del IIMCh, Sergio Demetrio, señaló que como organizadores del Copper destacan que siempre debe haber una coordinación público-privada.

«En Chile ha sido cada vez mayor desde los años 50. En el siglo XX el Estado comenzó a participar más. Sin colaboración público-privada no habría negocio minero», aseveró.