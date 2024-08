Michael Liebreich, experto en energías renovables: “Chile es una postal del futuro porque ha llegado muy lejos y muy rápido”

En el marco del seminario “Voces con Energía”, organizado por Colbún, el fundador de Bloomberg New Energy Finance se refirió al camino de Chile en materia eléctrica.

jueves 08 de agosto del 2024.- En una nueva versión del seminario anual “Voces con Energía”, organizado por Colbún, destacados líderes del sector energético, la academia y autoridades se reunieron para discutir y reflexionar sobre las políticas públicas en la industria, y de la transición energética. José Ignacio Escobar, CEO de Colbún, y Michael Liebreich, fundador de Bloomberg New Energy Finance, fueron los principales oradores del evento.

Durante su exposición, Liebreich elogió el notable progreso del país en la adopción y desarrollo de fuentes de energías limpias para lograr la transición energética. “En muchos sentidos, Chile es ahora una postal del futuro en las áreas donde trabajo todos los días (energías renovables). Chile es una postal del futuro porque ha llegado muy lejos y muy rápido».

Entre sus principales reflexiones, Liebreich destacó los tres elementos que necesita Chile para seguir avanzando en la transición energética. El primero de ellos es la digitalización. “No se puede hacer nada sin digitalizar todo. La integración de tecnologías digitales en la gestión y operación de la red eléctrica permite una mayor eficiencia, fiabilidad y capacidad de respuesta”, afirmó. En esta línea, el experto precisó que el país necesita implementar sistemas avanzados de monitoreo y control, así como promover la adopción de soluciones inteligentes que optimicen el uso de recursos y faciliten la incorporación de energías renovables.

En segundo lugar, el CEO de Liebreich Associates señaló a la transmisión como otro pilar fundamental para el desarrollo del sector eléctrico en Chile, destacando que proyectos como la línea Kimal- Lo Aguirre serán de gran ayuda. Pero advirtió que “cuando terminen de construirla van a darse cuenta que necesitan otra, es decir, se hará evidente la necesidad de más infraestructura de transmisión”. El experto agregó que “es crucial que inviertan en la expansión y modernización de su red de transmisión para asegurar que la energía generada, especialmente de fuentes renovables, pueda llegar de manera eficiente y segura a los centros de consumo. Una red robusta y bien planificada permitirá a Chile aprovechar plenamente su potencial energético y garantizar la estabilidad del suministro eléctrico”.

En tercer lugar, Liebreich subrayó la importancia de reformar el mercado eléctrico. “Tienen que arreglar su mercado de energía, con señales de precios que hagan que las inversiones sean eficientes. En los últimos años hemos visto que se abandonaron inversiones porque no se podía generar el retorno. Éste es un problema del mercado, no de la ingeniería”, explicó el fundador de Bloomberg New Energy Finance.

Antes de finalizar su exposición, Leibreich se refirió a las distorsiones en el Sistema Eléctrico Nacional que deben ser arregladas. “Hay generadores distribuidos de hasta 9 MW. Eso no es un generador distribuido, distribuido es cuando hay un panel solar en el techo aquí, en un centro de conferencia, en un hotel, en tu casa, en tu oficina, o en el parque o lo que sea. Cuando llegas a 9 MW y lo subsidias, eso es un problema, para ser honestos”, expresó.

CEO de Colbún: “Necesitamos un sistema de permisos que entregue certeza jurídica y que sea capaz de implementar la correcta evaluación de los proyectos”

Antes de la ponencia de Liebreich, el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar realizó un discurso en el que se refirió a la actualidad del sector eléctrico y destacó la importancia de contar con un marco regulatorio estable para lograr la meta de la carbono neutralidad al 2050.

“Estamos convencidos de que dentro de las muchas metas que nos hemos puesto como país, la de ser carbono neutrales al 2050 nos exige un enorme compromiso y esfuerzo, donde tenemos que caminar todos juntos, con la vista en el futuro, avanzando con políticas públicas y marcos regulatorios claros, estables, y que se implementen de manera realista y responsable”, afirmó.

Otro punto que resaltó Escobar fue la creciente demanda global de energía, impulsada por el avance de la inteligencia artificial, la expansión de los data centers, la electromovilidad y el hidrógeno verde. Según citó el ejecutivo, de acuerdo a datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), se espera que la demanda de electricidad proveniente de estas tecnologías aumente significativamente en los próximos años aumente como mínimo a 800 TWh, en 2026, un incremento de casi el 75% respecto de los 460 TWh en 2022, lo que representa un enorme desafío para la industria energética.

En este contexto, el CEO de Colbún ahondó en los elementos necesarios para hacer frente a esta fuerte demanda de energía y avanzar en la transición energética. “Hoy tenemos la oportunidad única para continuar siendo líderes en la adopción de energías renovables. Y no solo eso, sino que en la atracción de inversiones relacionadas. Pero para esto, necesitamos crear las condiciones habilitantes que nos permitan seguir avanzando con certidumbre y sentido de realidad. Necesitamos un sistema de permisos que entregue certeza jurídica y que sea capaz de implementar la correcta evaluación de los proyectos, con claridad, transparencia y por, sobre todo, con criterios uniformes en las distintas regiones del país que aseguren el respeto a los lineamientos de la autoridad central. Esto incluye la reforma al proyecto que fortalece la institucionalidad ambiental y la Ley Marco sobre autorizaciones sectoriales, entre otras”, detalló Escobar.

Además, Escobar destacó la necesidad de ser responsables en las diferentes medidas que se toman en el sector eléctrico, a raíz del descongelamiento de tarifas. “Cualquier paso que demos tiene que ser enfrentado con responsabilidad. Y la realidad que, en materia energética, hemos vivido en las últimas semanas, nos lo confirma. Para que la transición energética realmente nos beneficie a todos, cada engranaje que compone nuestra compleja industria debe funcionar a la perfección. Así como los retiros de los fondos de pensiones nos recordaron a todos los chilenos lo que era la tortuosa inflación, lo que ha pasado en los últimos meses en materia eléctrica, nos recuerda a todos, de todos los sectores, lo delicado que es manipular, sin bases técnicas, un mercado tan complejo y al mismo tiempo, tan gravitante para las personas y para la economía, como es el mercado eléctrico”, dijo el CEO de Colbún, quien también se refirió al proceso descongelamiento de las tarifas eléctricas.

“Sabemos que es una problemática delicada, y no es momento de ahondar en ella, pero al menos quiero expresar que es demasiado importante que la institucionalidad del sistema eléctrico esté alejada del intervencionismo a veces voluntarista de la política”.