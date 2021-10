Minera Candelaria inicia programa de “Formación de Mujeres Aprendices”

La iniciativa busca entrenar, capacitar y desarrollar competencias en mujeres de la provincia de Copiapó para que accedan a oportunidades laborales como operadoras de equipos mineros.

Minera Candelaria realizó el lanzamiento oficial del Programa “Formación de Mujeres Aprendices”, que contó con la presencia del primer grupo de 20 alumnas de un total de 40 seleccionadas.

El programa tiene como objetivo entrenar, capacitar y desarrollar competencias en mujeres de la provincia de Copiapó para que accedan a oportunidades laborales como operadoras de equipos mineros.

El programa contempla la participación de 40 mujeres de Tierra Amarilla, Caldera y Copiapó, quienes participarán en un proceso de entrenamiento teórico y práctico que estará a cargo de Finning, luego del cual adquirirán las competencias técnicas necesarias para operar equipos mineros e ingresar al mercado laboral en empresas que requieran personas con esas competencias.

“Agradezco enormemente a Minera Candelaria por esta oportunidad de crecimiento y conocimiento que estamos a un paso de comenzar. Sé que con nuestro compromiso y responsabilidad seremos capaces de demostrar a la compañía que no se han equivocado en este proceso de reclutamiento. Con nuestras capacidades y talentos, sabremos cumplir nuestros objetivos y así formarnos como mujeres empoderadas en la minería que avanza con más inclusión. No me cabe duda de que sabremos aprovechar al máximo esta maravillosa oportunidad”, sostuvo Mariana Romo en nombre de las futuras operadoras.

En tanto, el presidente de la compañía, Luis Sánchez, felicitó a las seleccionadas y valoró el compromiso de la compañía con la diversidad e inclusión y con aumentar la presencia de mujeres en nuestras operaciones. “Estamos contentos y orgullosos, porque hemos materializado un importante compromiso con nuestra región y -especialmente- con las mujeres de la provincia de Copiapó. Las felicitamos sinceramente y les damos la bienvenida al programa. Estamos seguros de que ellas son las mejores y nos enorgullece generar reales oportunidades de desarrollo para abrir nuevos espacios de trabajo a las mujeres de Atacama”, puntualizó.