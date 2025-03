Minera Candelaria inició quinta versión del Programa de Aprendices para operación de equipos mineros de alto tonelaje

Chile

El Programa busca generar oportunidades laborales -principalmente- para las mujeres de la comunidad e incrementar su participación en este ámbito laboral.

lunes 17 de marzo del 2025.- Con un nuevo grupo conformado por 14 mujeres y 10 hombres comenzó la quinta versión del Programa Formación de Aprendices de Minera Candelaria, para la operación de camiones de extracción en mina a cielo abierto.

Para marcar el hito de inicio del programa, se realizó una ceremonia de bienvenida a las futuras operadoras y operadores, quienes comenzarán su formación con una atapa de aprendizaje teórico y posteriormente práctico, en un ciclo de entrenamiento que se extenderá por trece meses.

En sus cuatro versiones anteriores, el programa -que comenzó en 2021- ha permitido que 91 vecinos y vecinas de Tierra Amarilla, Caldera y Copiapó (83 de ellas mujeres), fueran entrenados como operadores profesionales de camiones de extracción y equipos de minería subterránea y hoy formen parte del equipo de trabajo de Minera Candelaria.

Respecto de esta oportunidad, la aprendiz Claudia Escobar, expresó que “me siento muy orgullosa de haber sido seleccionada y ser parte de esta compañía. Voy a dar lo mejor de mí y me siento sumamente bendecida por esta oportunidad que me están brindando, la cual no voy a desaprovechar. Voy a trabajar por ser una de las mejores trabajadoras de la compañía”.

En tanto, el aprendiz Giordano Cortés, manifestó que “estoy muy feliz de esta oportunidad. Me siento bendecido después de pasar un filtro de más de 2.000 personas. Estar acá con 24 compañeros es un orgullo. Es un paso gigantesco para mí y para mi familia y más por pertenecer a la comuna de Tierra Amarilla, así que estoy muy agradecido de Candelaria y de todo su equipo de trabajo por esta oportunidad”.

El Programa Formación de Aprendices de Minera Candelaria es un ejemplo más del compromiso de la compañía para fortalecer el trabajo colaborativo y las alianzas con todos los actores relevantes de la región. Asimismo, busca generar oportunidades laborales -principalmente- para las mujeres de la comunidad e incrementar su participación en este ámbito laboral.