Minera El Abra capacita a 20 mujeres de Calama y Alto El Loa para operar camiones tolva

Las participantes obtuvieron conocimientos técnicos y prácticos que les permitirán optar a la licencia correspondiente para operar de forma profesional estos vehículos.

Con la participación de 20 alumnas, finalizó el programa «Operación de camiones tolva», que contó con mujeres residentes de la comuna de Calama, y las localidades de Ascotán, Ollagüe, Conchi Viejo, San Francisco de Chiu Chiu y Lasana. El curso se realizó por primera vez, con el objetivo de contribuir al desarrollo de las mujeres para que se puedan desempeñar en el rubro minero. Fue financiado por Minera El Abra y ejecutado por Automóvil Club de Chile y Talento Local.

Dentro del curso, que se realizó entre octubre y enero de 2023, las participantes obtuvieron conocimientos técnicos y habilidades prácticas para desarrollarse como conductoras de camiones tolva, lo que permitirá optar a la licencia correspondiente para operar este tipo de vehículo de forma profesional.

Andrea Castillo, una de las participantes proveniente de Calama, recalcó que «siempre me ha interesado manejar camiones, creo que es una buena oportunidad y siempre se agradece que nos den esta chance. Me gustaría que me abriera algunas puertas laborales, ampliar mi curriculum, mis habilidades y saber también de la conducción segura porque este curso es bien completo».

Además, señaló la importancia que tiene para el género femenino, «es bueno por el tema de la equidad, de poder integrar a la mujer a la fuerza laboral, tengo muchas compañeras que eran dueñas de casa, entonces esto les ayuda a su autoestima, a ser más independientes, así que muchas gracias a la minera y ojalá que sigan fomentando este tipo de proyectos».

Durante 2022 Minera El Abra ha mantenido su compromiso de promover el desarrollo femenino en el rubro minero, con programas como el de aprendices de equipos móviles y pesados, operación de camiones de extracción minera, operación de camiones tolva y asistentes de geología y sondaje, totalizando 120 capacitados y capacitadas, 116 correspondientes a mujeres de la región. 14 de estas últimas fueron contratadas por la compañía y nueve de ellas se encuentran en proceso de aprendiz en el área de Geología y Sondaje.