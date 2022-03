Minera Lumina Copper Chile implementa test de antígeno de saliva en su personal

Su aplicación es realizada por cada trabajador antes de trasladarse a faena. La iniciativa también se extenderá a las empresas colaboradoras de la compañía.

Como parte del programa de refuerzo sanitario que mantiene Caserones de Minera Lumina Copper Chile para el control de Covid-19 en su operación, la compañía está implementando el test de antígeno de saliva para sus trabajadores que laboran presencialmente en la faena ubicada en la cordillera de Los Andes, a más de 4.000 metros de altura en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

“El desarrollo de esta iniciativa -que es menos invasiva que otras- busca reforzar las diversas medidas que hemos adoptado para resguardar la salud de nuestros trabajadoras y trabajadores, generando un trabajo colaborativo con ellos, a través de un test de autoevaluación que busca detectar de manera temprana el Sars-Cov-2 antes de trasladarse a faena”, indicó William Henott, Gerente Corporativo de Sustentabilidad de Minera Lumina Copper Chile.

De acuerdo a las estimaciones de la compañía, la aplicación de este método que también se extenderá a sus empresas colaboradoras a partir de abril 2022, simplifica la toma de muestras al no requerir instrumental ni intervención de personal de salud; menor tiempo para obtener resultados (aproximadamente 15 minutos); y disminuciones eventuales de infecciones por no tener que dirigirse la persona a centros médicos para su realización, entre otras ventajas.

Los casos que resulten positivos tienen como primera medida no trasladarse a faena y deben seguir los protocolos sanitarios dispuestos por la compañía, que están en línea con los del Ministerio de Salud.