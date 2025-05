Minera San Gerónimo completa 75% de operadores y mantenedores certificados por ChileValora

Dichas evaluaciones incluyeron pruebas teóricas y prácticas que se realizaron en las distintas faenas de la minera, certificando a los 267 integrantes del equipo en perfiles como Mantenedor Mecánico Avanzado de Equipos Móviles, Operador LHD Mina Subterránea y Mantenedor Mecánico Avanzado Planta, entre otros.

martes 20 de mayo del 2025.- Con dos ceremonias de certificación de competencias laborales en las que participaron 267 personas que integran el equipo de trabajo, Minera San Gerónimo completó el 75 por ciento de su dotación certificable, con al menos un perfil ocupacional de ChileValora, avalando formalmente sus conocimientos y habilidades.

Este último tramo de evaluaciones lo realizó Terracertif, centro evaluador acreditado ante ChileValora para tales fines. Dichas evaluaciones incluyeron pruebas teóricas y prácticas que se realizaron en las distintas faenas de la minera, certificando a los 267 integrantes del equipo en perfiles como Mantenedor Mecánico Avanzado de Equipos Móviles, Operador LHD Mina Subterránea, Mantenedor Mecánico Avanzado Planta, Operador de Excavadora y Operador de Cargador Frontal, entre otros.

La seremi del Trabajo y Previsión Social (s) de la Región de Coquimbo, Ximena Riquelme Molina, hizo hincapié en los beneficios de la certificación: “Es un logro para los trabajadores y le entrega beneficios a la empresa. Trabajadores más calificados que respetan los procedimientos y demuestran la experiencia por los años de trabajo”, señaló la seremi.

Las personas, recibieron sus diplomas por el logro obtenido, en dos ceremonias realizadas el 12 y el 15 de mayo en el Salón Gabriel González Videla, ubicado en la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo. A ellas asistieron la seremi del Trabajo y Previsión Social (s) de la Región de Coquimbo, Ximena Riquelme Molina; la seremi de Minería de la Región de Coquimbo, Constanza Espinosa Henríquez; la presidenta del directorio de ChileValora, Andrea Marchant Marchant; la gerenta de Personas y Cultura de Minera San Gerónimo, Yuvitza Saez Tapia; además de familiares de quienes obtuvieron su certificación de competencias laborales.

Andrea Marchant Marchant, presidenta del directorio de ChileValora expresó que “la minería es un sector productivo importante en esta región, para ChileValora es un orgullo seguir certificando a trabajadores en todo Chile, para que se reconozca la experiencia que tienen y así contribuir a sus condiciones de empleabilidad”.

A su vez, la seremi de Minería de la región, Constanza Espinosa Henríquez, señaló que “la minería es un sector estratégico no sólo para el país, también para Coquimbo, por lo tanto, contar con personas que abrazan la formación continua beneficia a la industria y también a la sociedad. Esta certificación visibiliza también el trabajo de San Gerónimo y de los trabajadores que crecen como técnicos”.

Por su parte, desde la Minera San Gerónimo, la gerenta de Personas y Cultura, Yuvitza Sáez Tapia, indicó que “para nosotros es muy valioso poder entregarle a nuestro equipo estos espacios de aprendizaje. Desde hace tres años, impulsamos un programa estratégico de certificación de competencias, dirigido a perfiles claves de nuestra operación, tales como operadores de equipos móviles, operadores de equipos estáticos y mantenedores. Hoy, con orgullo, podemos destacar que el 75% de nuestro personal certificable cuenta con al menos un perfil de competencia validado, un hito que potencia la empleabilidad de nuestro equipo, pero también entrega mayor seguridad y calidad en nuestros procesos”.

Andrés Olivares Ogalde, uno de los trabajadores de la Minera San Gerónimo certificado en el área de operaciones, manifestó que “la certificación de ChileValora es un certificado que no vence, no caduca, esto me respalda y me abre puertas. Con esto le enseño a mi hija que uno aprende día a día”.

ChileValora es un servicio público dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, tiene como misión aumentar las competencias laborales de las personas, a través de procesos de evaluación y certificación alineados con las demandas del mercado del trabajo y propiciando su articulación con una oferta de capacitación laboral basada en competencias.

Al mismo tiempo, promueve el enfoque de competencias en la educación formal de nivel medio y superior, en programas de innovación y fomento productivo, en la gestión de personas a nivel de empresas, en programas sociales y sistemas de intermediación laboral, en un esquema de formación permanente.