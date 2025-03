Minería 4.0: tecnologías al servicio de la seguridad y sostenibilidad de las operaciones

Innovaciones como automatización, inteligencia artificial y Centros de Operaciones Unificados permiten operar de forma remota, mejorar la seguridad y optimizar los recursos del sector.

miércoles 05 de marzo del 2025.- La Inteligencia Artificial (IA), Big Data y digitalización se han convertido en una necesidad imperativa en la minería chilena y peruana, ofreciendo soluciones efectivas para operar en condiciones extremas y en zonas de difícil acceso.

Un informe del World Economic Forum titulado “Cómo la digitalización de las industrias puede empoderar a la humanidad (2022)”, subraya que la minería ha enfrentado históricamente altas tasas de accidentes fatales. Sin embargo, las innovaciones respaldadas por redes 5G, como inspecciones con drones, vehículos autónomos, ventilación inteligente y sistemas de seguimiento en tiempo real, están transformando la seguridad del sector. Estas herramientas no solo protegen la vida de los trabajadores, sino que también optimizan los recursos operativos.

Entre estas soluciones destacan los Centros Integrados de Operación (CIO) o Centros Unificados de Operación (UOC, por sus siglas en inglés), considerados el “cerebro estratégico” de la cadena de valor minera. Estos centros centralizan la supervisión y el control de múltiples operaciones, garantizando un monitoreo más preciso, la reducción de variabilidad en los procesos y una mejor asignación de recursos.

Además, la integración de inteligencia artificial en estos procesos ha demostrado ser un catalizador para obtener resultados significativos. Orlando Lara, líder del segmento de Minería, Metales y Minerales de Schneider Electric, explica que “la IA debe integrarse en el día a día de los procesos mineros. Así es como se logran resultados tangibles. Además, con datos precisos las compañías pueden tomar decisiones clave para ser más eficientes, reducir costos y mejorar su desempeño ambiental”.

Minería remota: el futuro del sector

El avance en tecnologías de modelamiento, control predictivo y analítica avanzada ha sido complementado con realidades digitales como el metaverso, realidad aumentada y virtual. Estas herramientas permiten mejorar el monitoreo y la toma de decisiones, además de brindar nuevas posibilidades de capacitación para los trabajadores, potenciando su eficiencia desde ubicaciones remotas.

De acuerdo con el artículo “Transformación digital en la minería: 4 pilares de las operaciones mineras digitales del mañana” del Centro Nacional de Pilotaje (2023), la mayor ventaja de encabezar la automatización de procesos en minería, robótica y centros de operaciones remotas es que mejora la seguridad con creces, reduciendo el número de operadores necesarios en sitios mineros peligrosos. Además, pueden reducir aún más los OPEX (gastos operativos) y CAPEX (gastos de capital) de las operaciones mineras.

Por lo tanto, estos avances no solo incrementarán la productividad, sino que también mejorará la seguridad de los trabajadores, reducirá el impacto ambiental al disminuir los desplazamientos y optimizará el consumo energético. No obstante, Orlando Lara destaca que “la digitalización no bastará por sí sola. El verdadero desafío radica en utilizar los datos de manera estratégica para transformar la operación minera. Tecnologías como el machine learning y la analítica avanzada están revolucionando la manera en que las empresas interpretan la información, lo que les permite prever fallas, optimizar recursos y adaptarse a las demandas de sostenibilidad”.