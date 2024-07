Minería lidera el crecimiento de las exportaciones de Chile durante el primer semestre de 2024

Entre enero y junio de 2024 los envíos de bienes y servicios registraron crecimientos de 1,4% y 34,6% respectivamente. Destacan las alzas en las exportaciones mineras, de fruta fresca, de celulosa, de vinos y de productos orgánicos

lunes 15 de julio del 2024.- Un nuevo hito registraron las cifras de comercio internacional de Chile: durante el primer semestre de 2024 las exportaciones de bienes y de servicios lograron valores récord para un período similar desde que existen registros, según el adelanto del Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, señaló que pese al cambiante escenario global, el sector exportador muestra datos alentadores para esta primera mitad del año. “Estas cifras nos llaman a continuar trabajando en la apertura de nuevos mercados, con mejores condiciones de acceso para la oferta de todas nuestras regiones, posicionando a la producción chilena en segmentos de mayor valor agregado, que nos permita generar más oportunidades de diversificación y que más empresas del país se internacionalicen, en particular las de menor tamaño y aquellas lideradas por mujeres”, agregó.

Entre enero y junio de 2024, las exportaciones de bienes al extranjero sumaron US$ 49.466 millones, exhibiendo un alza del 1,4% frente a la primera mitad del año 2023 (+US$ 679 millones), anotando el mayor valor para un primer semestre desde que existen registros.

Por sector, la minería impulsó el crecimiento de las exportaciones de Chile en el primer semestre de 2024, con embarques por US$ 27.725 millones, reflejando un alza del 6,9% con respecto a igual periodo del año 2023 (+US$ 1.792 millones), alcanzando también su mayor valor en ventas al exterior para un primer semestre desde que existen registros. El dinamismo lo sustentan los incrementos exhibidos por los embarques de concentrados de cobre (+29%; +US$ 3.363 millones), oro (+28%; +US$ 146 millones) y hierro (+14%; +US$ 109 millones), que compensaron el descenso anotado por los envíos de carbonato de litio (-41,8%; -US$ 1.196 millones). Con todo, la minería cierra la primera mitad del año representando el 56% de las exportaciones de bienes del país.

Exportaciones de servicios

En el primer semestre del año 2024, las exportaciones chilenas de servicios escalaron hasta los US$ 1.387 millones, exhibiendo un alza del 34,6% con respecto a igual lapso del año 2023 (+US$ 356 millones), anotando de paso el mayor valor para un periodo similar desde que existen registros.

En el periodo, Chile exportó un total de 220 servicios diferentes. En los cinco primeros lugares destacaron los ítems de “hosting para sitios web y correos electrónicos” (Cloud Centers), con operaciones por US$ 206 millones; “mantenimiento y reparación de aparatos aéreos” con US$ 184 millones; “apoyo técnico en computación e informática, vía internet con US$ 98 millones; asesoría en tecnologías de la información con US$ 55 millones; y diseño y desarrollo de aplicaciones de tecnologías de información con US$ 49 millones. Además, todos los servicios mencionados marcando alzas en sus ventas al exterior.

Otras alzas relevantes del período las registraron las prestaciones de “I+D en las ciencias médicas y farmacéuticas”, “soporte logístico inbound y outbound”, “diseño de software original”, “asesoría en gestión administrativa de empresas”. También destacan “asesoría en ingeniería aplicada a la minería”, “reproducción y desarrollo de material madre para la generación de plantas hortofrutícolas”, “monitoreo remoto”, “dibujo técnico de ingeniería y arquitectura”, “diseño de arquitectura para proyectos de edificación residencial”, “captura de información mediante el uso de drones” e “ingeniería para plantas productoras de alimentos para peces”.

En el periodo los servicios chilenos se han dirigido a 114 destinos, encabezados por Estados Unidos (US$ 459 millones), Perú (US$ 252 millones), Colombia (US$ 97 millones), Suiza (US$ 65 millones), México (US$ 51 millones), Argentina (US$ 48 millones), Reino Unido (US$ 46 millones), España (US$ 35 millones), Brasil (US$ 33 millones) y Uruguay (US$ 32 millones).