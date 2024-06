Minería lidera las exportaciones en Chile durante los cinco primeros meses del año

Los embarques del sector alcanzaron los US$ 23.057 millones en el período, reflejando un alza del 8,2% con respecto a igual periodo del año 2023.

Entre enero y mayo de 2024 las exportaciones de bienes del país registraron un alza de 1,9% respecto a igual período del año pasado, mientras el sector de Servicios alcanzó un nuevo récord de ventas en el exterior, según el adelanto del Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

Por sector, la minería nuevamente lidera con embarques por US$ 23.057 millones en los cinco primeros meses del año, reflejando un alza del 8,2% con respecto a igual periodo del año 2023 (+US$ 1.739 millones). En este dinamismo han incidido las alzas registradas principalmente por los embarques de concentrados de cobre, oro y hierro.

En el caso de las frutas frescas, llegan al recambio de temporada con embarques por US$ 4.817 millones, registrando un aumento del 16,6% frente al mismo período del año 2023 (+US$ 687 millones). Los mayores incrementos estuvieron dados por los envíos acumulados de cerezas, uvas, arándanos, ciruelas y manzanas. Al mes de mayo ya se registran los primeros embarques de frutales de invierno como kiwis, mandarinas, limones y naranjas.

Por su parte, los envíos de celulosa sumaron ventas totales al exterior por US$ 1.121 millones, un 2,9% superiores a lo registrado durante enero-mayo del año 2023 (+US$ 32 millones).

Al respecto, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, señaló que los resultados a la fecha reflejan el esfuerzo del Gobierno por impulsar las exportaciones del país, tanto tradicionales como no tradicionales, en un contexto global desafiante. “Diversificar la canasta exportadora es parte de un objetivo de crecimiento de nuestra economía, porque aumenta la productividad del país y permite que más personas se beneficien del comercio internacional”, agregó.

Exportaciones de servicios

Las exportaciones de servicios marcan un nuevo récord al sumar envíos por más de US$ 1.162 millones, un alza del 36,8% frente a los primeros cinco meses del 2023 y marcando el mayor valor para el periodo desde que existen registros.

Los principales cinco servicios exportados fueron “hosting para sitios web y correo electrónico” (US$ 182 millones), “mantenimiento de aparatos aéreos” (US$ 160 millones), “apoyo técnico en computación e informática vía Internet” (US$ 83 millones), “asesoría en tecnologías de la información” (US$ 47 millones) y “diseño y desarrollo de aplicaciones de tecnologías de información” (US$ 46 millones), con las cinco categorías registrando alzas en sus ventas al exterior.

Otros servicios que anotan avances en sus exportaciones fueron los de “I+D en las ciencias médicas y farmacéuticas” (+US$ 25 millones), “diseño de software original” (+US$ 8,7 millones), “ingeniería aplicada a la minería” (+US$ 4,3 millones), “monitoreo Remoto” (+US$ 3,3 millones), “I+D en la agronomía” (+US$ 2,1 millones) y “diseño de arquitectura para proyectos de edificación no residencial” (+US$ 1,4 millón).

La subsecretaria Claudia Sanhueza destacó que este sector continúa liderando el dinamismo de las exportaciones del país, posicionándose como un motor de crecimiento. “Esto es una gran noticia que está en línea con los planes de nuestro Gobierno para posicionar a Chile como hub global en materia de infraestructura digital, data centers e innovación, elementos centrales para la agregación de valor en las exportaciones del país”, señaló.