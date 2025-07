Minería peruana tiene altos estándares a nivel internacional, destacan profesionales en Australia

Miembros de la Seccional Australia del IIMP analizaron los principales desafíos en el país oceánico. Resaltaron la importancia de contar con una red de apoyo para profesionales en minería.

lunes 28 de julio del 2025.- En una edición especial del Jueves Minero virtual, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) reunió a destacados profesionales peruanos radicados en Australia para reflexionar sobre las oportunidades, desafíos y aprendizajes que ofrece la industria minera australiana y cómo estos pueden inspirar mejoras en el Perú.

Los testimonios de Hugo Flores, ingeniero de minas en The University of New South Wales y actualmente vinculado a la empresa Greatland Gold, y Martha Jimenez, compliance advisor en Santos y coordinadora de la Seccional Australia del IIMP, brindaron una mirada desde sus experiencias.

Para Hugo Flores, tanto Australia como Perú desarrollan una minería con altos estándares. “La tecnología y las comunicaciones están ayudando mucho (para que no existan grandes brechas en la práctica minera)”, explicó el ingeniero.

A pesar del avance tecnológico, Flores destacó que uno de los principales desafíos por mejorar en Perú es la seguridad minera. “El tema de seguridad minera y la formalización de procesos, es algo que todavía está pendiente por mejorar en Perú”, expresó.

El valor del networking profesional

Por su parte, Martha Jimenez compartió su experiencia como ingeniera peruana residente en Australia y cómo enfrentó los retos de ingresar al mercado laboral en un nuevo entorno cultural. “Cuando llegué aquí estaba evaluando las oportunidades para continuar trabajando, pero me encontré con muchos mini bloqueos en el camino. Como no saber a quién contactar, a quién preguntarle”, comentó.

En ese proceso, descubrió el valor del networking. “Encontré que teniendo una red de apoyo, y lo que se llama acá el famoso networking, podías lograr pasar esos mini bloqueos. Y no solamente eso, sino que además te permitía ganar confianza, y no desanimarte en el camino”.

Además, hizo énfasis en que las relaciones profesionales deben enfocarse en la colaboración más que en la petición directa: “La mejor interacción que uno puede hacer es establecer una relación genuina desde la colaboración. Hay muchas personas allá afuera que están dispuestas a darte la mano o a conversar unos minutos, orientarte y darte esos puntos claves que necesitas para poder aplicar a un trabajo”, comentó.

Construyendo comunidad

Tanto Hugo como Martha coincidieron en que iniciativas como la Seccional Australia del IIMP cumplen un papel esencial para articular esfuerzos entre ambos países y fortalecer la carrera de jóvenes profesionales peruanos en el extranjero.

“Yo me siento agradecido y orgulloso con el Instituto de Ingeniería de Minas de Perú, por permitirme ser miembro de la seccional en Australia, para ir conectándonos entre peruanos y también ir transmitiendo tanto información como conocimientos, o hasta consejos”, puntualizó Flores.

Ver conferencia completa en el siguiente enlace.