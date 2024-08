Ministerio de Minería y Sernageomin invitan a postular a patente minera rebajada

Beneficio busca potenciar a la industria y seguir dinamizando las economías territoriales.

martes 13 de agosto del 2024.- Dentro de las novedades de la publicación del nuevo Reglamento del Código de Minería en el Diario Oficial, está la posibilidad de postular al beneficio de patente minera rebajada, para el desarrollo de actividades mineras con rol signado, vigente en Sernageomin, además de estar inscrita y constituida en el Conservador de Minas.

Así lo informó el Ministerio de Minería, junto al Servicio Nacional de Geología y Minería, instituciones que hicieron el llamado a postular a este beneficio, que genera un mayor dinamismo a la propiedad minera de nuestro país, otorgando herramientas que flexibilizan el cumplimiento normativo de la pequeña minería, segmento relevante para las economías territoriales del norte de Chile.

Según explicó la ministra de Minería, Aurora Williams, “este reglamento marca un cambio importante en el Código de Minería porque busca dinamizar la pertenencia minera. Con esta nueva normativa, aquel que no haga uso de la pertenencia minera que está amparada constitucionalmente, tendrá que pagar una patente mayor y eso significa dinamizar ese mercado. La minería parte con la exploración, si no tenemos la capacidad de dar mejores condiciones y abrir el mercado para la exploración, no podremos aumentar la producción minera. Este es un espacio importante para el desarrollo de la minería de nuestro país”.

El director nacional de Sernageomin, Patricio Aguilera, sostuvo que, desde el servicio, “se habilitó una plataforma de postulación en línea para los concesionarios, quienes deberán acreditar en base a los requisitos establecidos en el Código de Minería y su Reglamento, los antecedentes que ahí se indican para optar a una patente rebajada de 1/10 UTM por hectárea”.

Para acceder a la plataforma de postulación para la rebaja de patente minera, deben acceder al sitio web www.sernageomin.cl e ingresar los datos de su concesión minera.

Este proyecto contó con un apoyo transversal en el Congreso porque promueve el trabajo efectivo en las concesiones mineras, busca también potenciar la exploración al contar con mayor propiedad minera disponible, simplificar y actualizar procedimientos y aumentar la información geológica.

De acuerdo con estimaciones de Sernageomin, hoy un 75% del territorio en zonas mineras se encuentra bajo algún tipo de concesión minera, sin embargo, se calcula que apenas un 10% está siendo trabajado. Por lo que con esta nueva ley se espera abrir nuevos espacios de trabajo para la pequeña minería.

Esta iniciativa está en línea con la habilitación de la Ventanilla Minera y con la Declaración Minera, que permiten reducir los tiempos de tramitación de permisos en minería y dar un paso adelante en el camino hacia una minería más eficiente, segura y responsable en Chile.