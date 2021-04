Ministerios de la Mujer y Minería se unen para derribar posiciones masculinizadas

Ambas autoridades destacaron el compromiso que han tenido las empresas para avanzar en la incorporación femenina en la industria a través de la Mesa Mujer y Minería.

En el marco de trabajo que está realizando la Mesa Mujer y Minería, iniciativa que buscar impulsar la incorporación femenina a la industria minera y lograr una mayor igualdad de género en la industria, los subsecretarios de ambas carteras, María José Abud y Edgar Blanco, respectivamente, encabezaron el “Taller posiciones masculinizadas”, que permitirá a las empresas identificar las ocupaciones que tradicionalmente han sido ocupadas por hombres.

En la oportunidad, el subsecretario de Minería, Edgar Blanco, sostuvo que “dentro de los desafíos que nos hemos impuesto es ir aumentando la participación de mujeres en nuestra industria y, sobre todo, en aquellos cargos que han sido históricamente pensados para hombres, en una industria que, en sí misma, es masculinizada como la minería”.

Blanco añadió que “debe existir un compromiso de ser agentes de cambio en las organizaciones y para eso es importante identificar, trazar y ver por qué algunos cargos se masculinizaron y con las herramientas que tenemos hoy y con una mayor capacitación, poder cambiar y romper esta tenencia”.

En tanto, la subsecretaria de la Mujer, María José Abud, invitó a todas las empresas participantes a que “esto no solo quede en el taller. La verdad es que realizar esta metodología e identificar donde están los mejores casos de mejoras es el primer paso y es muy necesario para saber dónde y cuáles son las principales barreras que tienen las mujeres y así determinar los espacios de mejora que existen en las organizaciones, no sólo para la incorporación femenina, si no también para su permanencia y el desarrollo de su carrera”.

Abud puntualizó en que la presencia de mujeres tiene efectos positivos para la organización en terminos de resultados, de rentabilidad y de innovación, por lo tanto, realizar este tipo de trabajo efectivamente tiene beneficios y es una buena idea de negocios.

Ambas autoridades destacaron el compromiso que han tenido las empresas para avanzar en la incorporación femenina en la industria a través de la Mesa Mujer y Minería, ya que toda política, plan o programa requiere de un trabajo en conjunto, tanto del sector público como privado.