Ministra Aurora Williams: “Sin base social no vamos a construir la minería que queremos”

La secretaria de Estado abordó el papel de la industria en los territorios al participar en la Cena de Negocios Mineros de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), instancia que convocó a diversos actores de la industria minera.

Las oportunidades y nuevos desafíos de la industria minera asociados, particularmente, al ámbito social ligado al desarrollo y vinculación de los territorios además de materias de diversidad e inclusión laboral, abordó la ministra de la cartera, Aurora Williams, en el marco de la Cena de Negocios Mineros que todos los años realiza la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) en el mes de la minería.

Durante su intervención en el encuentro, la máxima autoridad minera puntualizó que “todo Estado aspira a que sus gastos permanentes se financien con ingresos también permanentes que contribuyan reducir la fricción social que muchas veces implica desarrollar minería en los territorios. Por eso, sin base social no vamos a construir la minería que queremos, porque los contextos cambiaron y sobre esto, voy a destacar el caso que me apasiona: la incorporación de mujeres a la minería”.

En esa línea, la ministra Williams destacó que, en el último tiempo, la industria ha incorporado un 15,2?dotación femenina, destacando que las empresas mandantes podrían llegar incluso al promedio de 18%. Sin embargo, enfatizó que las empresas integradas a la cadena de producción y valor aún deben avanzar en este aspecto.

Asimismo, al convocar el compromiso de todos los actores de la industria a construir entre todos, la minería del futuro, Williams afirmó que es posible hacerlo sustentablemente, con talento local y cuidando una transición medioambiental justa. “Sentémonos a hablar de lo que significa el pacto fiscal y a conciliar aspectos en común para construir. Los invito a mirar con optimismo lo que hemos construido, pero no con exitismo, porque los desafíos del sector hoy día son mayores. Y lo que hacíamos en la industria minera para la compra local, para los proveedores locales, para incorporar mujeres al empleo local, hoy día debe ser mayor. No podemos hacer lo mismo. Como no podemos hacer lo mismo productivamente, no podemos tampoco hacer lo mismo socialmente, porque el mundo cambió. Porque Chile cambió”, enfatizó la titular de Minería.

En la cena, donde también estuvieron presentes el presidente de la AIA, Marko Razmilic; el presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada; el presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Philippe Hemmerdinger, y autoridades regionales, la secretaria de Estado compartió el saludo del Presidente Gabriel Boric y destacó la minería diversa que existe en el país: privada y pública, metálica y no metálica, y la gran, mediana y pequeña minería, para finalizar relevando su compromiso con la industria y la región, donde cada uno de los asistentes recibió la invitación de la ministra a trabajar en conjunto para construir una gran minería para Chile.