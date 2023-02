Ministra Hernando asegura que colaboración pública – privada para evitar incendios forestales debe ser permanente

Con el apoyo del equipo de Conaf O’Higgins, ministra enlace presidencial en la región, Marcela Hernando, continuó trabajo preventivo junto a comunidades de Pichilemu.

En el marco del trabajo en terreno que está realizando la ministra de Minería, Marcela Hernando, como enlace presidencial en la región de O’Higgins para coordinar acciones que permitan prevenir eventuales incendios forestales en la zona, la secretaria de Estado relevó la importancia de realizar un trabajo conjunto entre el sector público y privado.

“Es super importante el trabajo de todos y todas las personas, porque esta es una labor permanente. Este año hemos tenido una condición de mucho combustible, es decir, material fino, muerto y seco, a raíz de las pocas lluvias que tuvimos durante 2022, entonces esta es una tarea que no acaba nunca. Los cortafuegos se deben estar reparando contantemente, hay que mantener la limpieza de las quebradas y en eso debemos colaborar todos, tanto las empresas privadas como las instituciones públicas y en esto es importante destacar el trabajo que realiza personal de Conaf”, señaló la ministra Marcela Hernando.

La titular de minería puntualizó que “el mensaje que queremos transmitir hoy es que puede haber mucho viento, poca humedad y temperaturas altísimas, pero lo que desencadena un incendio siempre es una chispa y detrás de esa chispa, generalmente, hay un ser humano. Por lo tanto, la idea es pedir a las personas que vienen a esta región y que viven acá que tengan precaución y cuidado, además de respetar la normativa y las recomendaciones de Conaf”.

Durante la jornada, la ministra de Estado realizó un recorrido por el Centro Experimental Forestal de Tanumé, base Peumo 13, junto a directora regional de Conaf, Mercedes Jorquera, alcalde de Pichilemu, Cristian Pozo y el encargado de emergencia de la Delegación Presidencial Provincial Cardenal Caro, Fabricio Cáceres, se verificó el estado de cortafuegos y la labor del equipo de brigadistas.

En la oportunidad, el alcalde Pozo destacó la presencia de los ministros en el territorio, asegurando que “nos da la tranquilidad y la certeza que el Gobierno está atento a todos los requerimientos que nosotros, como alcaldes de las distintas comunas de la región de O’Higgins estamos requiriendo frente a esta situación tan compleja como son los incendios forestales”.

El edil de la comuna de Pichilemu reiteró el llamado a la precaución. “No estamos para hacer fogatas, no es el tiempo para hacer asados, por lo tanto, lo invitamos de verdad a que tengan esas precauciones que eviten estar haciendo incendios o prendiendo ramas por cualquier motivo. Mucho cuidado con las colillas bien apagadas y que no fumen en los bosques, pero si lo hace muy bien apagadas, mójenlas de ser posible, no las boten al suelo, llévensela para la casa, porque esas son formas de prevención sumamente relevantes”.

Importante recalcar que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en coordinación con CONAF, actualizó la Alerta Temprana Preventiva Regional por amenaza de incendios forestales, que se encuentra vigente desde el 26 de enero de 2023, debido a las altas temperaturas que se espera se registren este fin de semana en la región. Esta alerta se mantendrá hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten