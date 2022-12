Ministra Hernando: «La seguridad siempre será una prioridad para el sector minero»

La titular de Minería y el presidente de Sonami, Jorge Riesco, participaron en la capacitación en terreno, que se enmarca en la campaña Detona, produce y cuídate.

Hasta la comuna de Llay Llay llegó la ministra de Minería, Marcela Hernando, junto al presidente de la Sociedad Nacional Minería (Sonami), Jorge Riesco, y el director (s) del Sernageomin, David Montenegro, para participar en las capacitaciones de la campaña Detona, produce y cuídate.

El objetivo principal de esta iniciativa es erradicar el uso de explosivos a fuego o mechas dentro de la pequeña minería y minería artesanal, a través de una transferencia tecnológica que consiste en el uso de sistemas de iniciación no eléctricos.

La ministra Hernando declaró que «estuvimos en la capacitación práctica para el uso de sistemas de iniciación no eléctrico para que los pequeños mineros y mineras vean los beneficios de esta tecnología. Una de las ventajas que tiene es una mayor seguridad, que siempre será una prioridad para el sector minero, pero también tiene un impacto en la productividad porque genera una mayor cantidad de metros de avance, entre otras mejoras».

El presidente de Sonami, Jorge Riesco, señaló que «para nosotros es muy importante apoyar esta iniciativa de capacitación porque permite mejorar las condiciones de seguridad y de rendimiento en la pequeña minería. Estamos muy contentos con esta actividad y la vamos a seguir apoyando».

«Lo que tenemos que hacer es aprovechar esta etapa para sacar datos acerca de los buenos rendimientos que puede tener el uso de esta tecnología y así incentivar a más mineros y mineras a usarla, porque sabemos que el principal escollo que tiene esta aplicación es su costo», agregó.

Guillermo Núñez, de la Asociación Minera de Petorca, destacó que «en estos días he visto que este cambio va a ser de utilidad y, personalmente, lo puedo comprobar. Si bien es cierto que tiene un costo mayor, a largo plazo no es así, porque tiene varios beneficios. En el mes de enero y febrero voy a llevar a cabo el uso de este sistema en mi faena porque me convenció la capacitación y para mí la seguridad es un tema fundamental. Yo invito a todos los colegas de la pequeña minería a que no tengan miedo a los cambios».

En los últimos 22 años han fallecido 299 mineros, 28 de ellos por alcance de tronadura, que es la tercera causa de fatalidad, después de alcanzado por roca y caída de altura.

La capacitación se ha estado realizando en seis regiones: O’Higgins, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Para 2023 se espera extender a otras zonas de Chile.