Ministra Williams: “Esta industria no quiere seguir replicando los moldes del pasado”

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT+, la jefa de la cartera de Minería lideró la segunda edición del encuentro “Minería es Orgullo”, en el cual se destacó la experiencia de distintos actores de la industria para avanzar hacia una minería más inclusiva.

lunes 30 de junio del 2025.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBT+, el Ministerio de Minería realizó una nueva edición de “Minería es Orgullo”, encuentro que busca visibilizar la presencia de las diversidades sexuales y de género en la industria minera, promover entornos laborales seguros y equitativos, y relevar la inclusión como un deber ético y una estrategia de fortalecimiento institucional.

La ministra de Minería, Aurora Williams, encabezó la ceremonia y entregó un mensaje cargado de simbolismo. “Esta industria no quiere seguir replicando los moldes del pasado, es decir, que queremos ser parte de un Chile donde nadie sobre, donde todas las identidades importen, y donde cada persona pueda caminar con la frente en alto. Esa es la visión que nos ha pedido impulsar el presidente Gabriel Boric: un Chile para todas y todos. La minería chilena se está llenando de colores. Y eso me emociona profundamente”, afirmó la secretaria de Estado.

Durante la jornada, realizada en el Palacio Pereira, se dieron a conocer los avances de la primera Política de Diversidad e Inclusión del Ministerio de Minería, un instrumento que busca generar condiciones institucionales para reconocer, valorar y proteger a las diversidades sexuales y de género en el mundo laboral. Esta política, aprobada en 2024, establece acciones en formación interna, uso de lenguaje inclusivo, diagnósticos participativos y articulación con actores públicos y privados, reafirmando el rol del ministerio como impulsor de un cambio estructural en una de las industrias más relevantes del país.

Testimonios y aprendizajes

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de Mario Maltrain, líder del programa Jasper de BHP, y de Diana Silva, subgerenta de Cultura, Diversidad e Inclusión de Aramark LATAM. Ambas intervenciones ofrecieron una mirada desde el mundo empresarial sobre los desafíos y beneficios de impulsar políticas inclusivas, tanto en grandes compañías como en empresas proveedoras del ecosistema minero.

También tuvo lugar la charla “Es tiempo del orgullo”, a cargo del consultor, conferencista, autor de libros y artículos sobre diversidad sexual, Jaime Parada, quien reflexionó sobre los cambios culturales y el rol transformador de las empresas en la construcción de entornos laborales donde la diversidad no solo sea aceptada, sino celebrada. “Lo que no se visibiliza, no existe. Y en este caso, visibilizar las muy buenas prácticas que existen en la industria respecto a la inclusión de personas de la diversidad sexual no solo es inspirador, sino que también tiene un efecto multiplicador. A medida que otros escuchan, van internalizando ciertas buenas prácticas, ciertas ideas, y esas ideas pueden transformarse en un documento, una capacitación o una actividad que tal vez nunca se había realizado en una empresa, pero que ahora se convierte en un hito fundacional”, expresó Parada.

El evento cerró con un panel de conversación que reunió distintas miradas sobre cómo la diversidad sexual y de género se vive y se trabaja en la minería actual. Participaron representantes de empresas y organismos públicos, entre ellos: Bechtel, Innomotics, Teck y un representante del Ministerio de Minería.

Cabe recordar que el Ministerio de Minería ha sido reconocido por liderar estos procesos en la industria que hoy atraviesa una transformación cultural y social de escala global. Desde 2023, la cartera cuenta con una Unidad de Género y Diversidad, además incorporó esta temática en la Mesa Nacional Mujer y Minería y comenzó un proceso de formación interna para sus funcionarios y funcionarias, incluyendo lenguaje inclusivo, uso correcto de pronombres y respeto al nombre social.