Ministro de Hacienda por aranceles de Estados Unidos: “Este escenario lo tenemos que enfrentar con serenidad e inteligencia”

Tras conocerse el gravamen de 10% que afectará a los productos que exporte nuestro país a Estados Unidos, el titular de Hacienda recalcó que Chile no perderá competitividad en el comercio tras la medida y aseguró que no tendrá efectos en los precios.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a los aranceles aplicados por el gobierno de Estados Unidos (EE.UU) a todos los países del mundo, incluido Chile. Nuestro país fue afectado con el alza general base de un 10%, el mínimo aplicado a aquellas economías que no registran déficit comercial con dicha nación.

Al respecto, el secretario de Estado aseguró que “como Gobierno lamentamos profundamente estas medidas, particularmente el hecho de ser objeto de un arancel que no parece tener justificación. Estas obedecen a una visión del comercio mundial como un juego de suma cero, que Chile por cierto no comparte, considerando que las exportaciones han sido un motor importante del desarrollo de nuestra economía durante varias décadas”.

Asimismo, recalcó que Chile continuará en su estrategia de libre comercio. “Por lo tanto Chile va a mantener la orientación a la apertura al comercio mundial, porque cree que es un camino importante al crecimiento y al desarrollo de los países. Es ilustrativo contrastar el hecho de que al mismo tiempo que en Washington se anunciaban estas medidas, el Presidente de Chile estaba en la India con el canciller de una delegación empresarial, buscando abrir ese enorme mercado a las exportaciones chilenas a través de un tratado de libre comercio”.

En el caso particular de Chile, productos como el cobre y la madera quedaron excluidos momentáneamente de esta medida, a la espera de una investigación especial cuyo plazo es de 270 días, a la que nuestro país ya ingresó los antecedentes correspondientes en la consulta pública abierta por EE.UU.

Respecto a los productos que si serán gravados con el 10%, el ministro Marcel recalcó que “Chile no va a perder competitividad respecto de otros países que abastecen el mercado norteamericano. Los países competidores de Chile van a entrar con un arancel igual o superior al 10% y en ese sentido el costo relativo a importar desde Chile o desde otro país va a ser igual o más favorable para Chile que lo que existe actualmente”. Incluso, podría significar una ventaja, considerando el hecho que “países competidores de Chile queden sujetos a un arancel mayor nos puede permitir aumentar nuestra participación en las compras de Estados Unidos en el corto plazo”, aseguró el ministro.

El titular de Hacienda enfatizó, no obstante, que “estamos frente a un escenario que es complejo, que es un shock a la economía nacional, a la economía mundial, a la manera en que la economía mundial ha funcionado durante muchos años. Pero este es un escenario que tenemos que enfrentar con serenidad y con inteligencia. Serenidad porque, en primer lugar, los impactos sobre la economía chilena son acotados por el lugar que ocupa Chile dentro de este conjunto de medidas. En segundo lugar, porque con Estados Unidos tenemos un Tratado Libre de Comercio y tenemos que poder trabajar dentro de eso”.

Y agregó: “somos un buen socio comercial de Estados Unidos, como lo somos respecto de muchos otros países en los cuales Chile efectúa comercio exterior. Y, por lo tanto, todas las redes que se han construido en torno a esa trayectoria de varias décadas están vigentes para poder apoyar y fortalecer la posición de Chile frente a este escenario”.

De hecho, recordó que dentro del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU -que cumplió 20 años- existe un mecanismo de solución de controversias, institucionalidad a la cual se recurrirá.

Precisamente sobre la posición de Chile en el comercio exterior, el ministro relevó la estrategia del Gobierno para diversificarlo en el largo plazo. “Chile en estos momentos tiene cuatro procesos que están en distintas etapas de avance, para buscar nuevos Tratados de Libre Comercio. Uno es la India, en eso hemos tenido buenas noticias en términos de la acogida a la búsqueda de un TLC con ellos. También se han iniciado gestiones con Filipinas, con Emiratos Árabes y con los Estados del Golfo, incluyendo Arabia Saudita. Esa es la agenda que actualmente existe en desarrollo. Y estamos todavía en el proceso de aprovechar las desgravaciones que se produjeron para ciertos países como producto del ingreso de Chile al CPTPP, en particular con Vietnam y Japón”.

Finalmente, el ministro Marcel se refirió a los efectos de estas medidas sobre la economía doméstica, aclarando que el alza de aranceles no tendrá impacto en los hogares. “En lo que se refiere a los precios, no cabe esperar cambios significativos como producto de esta situación. Donde van a estar subiendo los precios va a ser en Estados Unidos, pero que suban en Estados Unidos no quiere decir que suban en Chile. Si se mantiene la tendencia de la apreciación del peso frente al dólar, incluso eso podría ayudar a bajar algunas décimas la inflación en Chile. Para eso todavía, por supuesto, tenemos que ver si es una tendencia que se va consolidando”, aseguró.