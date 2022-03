Programa graduados en DMH abre las puertas a jóvenes recién titulados

Un auspicioso desarrollo ha tenido el programa graduados en esta división en el que la joven metalurgista, Javiera Giaconi, ha sido reconocida por sus competencias y aporte en materia de transformación.

Javiera Giaconi, es la primera graduada de su generación que pasa a formar parte del equipo de Ministro Hales. En su breve historia en la división, ya ha marcado varios hitos, siendo además reconocida como “talento joven” en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La joven relató su experiencia como graduada, por lo que dijo que “ha sido una experiencia súper enriquecedora. He podido crecer como profesional y como persona. Me he empapado de los conocimientos técnicos del área y generado relaciones constructivas con muchos colegas de la división”.

Además, agregó que, “en DMH, siempre me han tratado como una igual y me han recibido con las puertas abiertas. En este año como graduada pude desenvolverme en distintos temas en la división desde tareas de metalurgista en el complejo de tostación hasta ser embajadora de la transformación del equipo de reconocimiento. El programa de graduados es súper potente porque abre las puertas a jóvenes recién titulados con talento y les da el apoyo para desenvolverse en el mundo de la minería.”

Incorporar personas jóvenes a la división ha significado sumar ideas innovadoras y en ese sentido, Giaconi expresó “creo que las personas jóvenes traemos una visión distinta que apoya la transformación cultural en Codelco. Llegamos a Codelco con ganas de darlo todo, de crecer y de hacer crecer a la empresa y llegamos con una motivación que se contagia, con ganas de movilizar y de hacer cosas distintas. Además de lo anterior, somos una pieza clave en la transmisión del conocimiento para que el negocio de Codelco perdure en el tiempo”.

Un aporte es valorado y por eso este año Javiera Giaconi fue reconocida con el premio “Talento” Joven, por lo que comentó “me puse muy contenta, es muy reconfortante ver que tu trabajo y desempeño es reconocido, que tus colegas lo aprecian. Es muy importante también que se identifique y reconozca el talento dentro de la corporación y se apoye al crecimiento y desarrollo de este. Creo que las mujeres vamos cada vez tomando más terreno en minería lo cual me motiva mucho a seguir”.

Además, otro aspecto relevante que mencionó Giaconi es que “creo que siempre fui una más del equipo, pero ahora que ya tomo un rol distinto en la división quiero seguir creciendo como profesional y quiero aportar cada vez más al desarrollo. Quiero hacer de mi lugar de trabajo un lugar de confianza donde todos los y las colegas, sepan que pueden acudir en busca de apoyo o ayuda”.

El caso de Javiera Giaconi es inspirador para que otras mujeres vean en la minería un rubro que abre caminos de crecimiento, así en división Ministro Hales se avanza en generar espacios de trabajo diversos e inclusivos.