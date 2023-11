Ministro Hales reduce en un 26% el uso de agua fresca en su planta concentradora

El hito no solo implica un avance hacia la sostenibilidad ambiental, sino también se traduce en un ahorro económico estimado en cerca de US$ 2.000.000 en lo que va del 2023.

lunes 27 de noviembre del 2023.- En una destacada muestra de compromiso con la sustentabilidad y el manejo responsable de los recursos hídricos, la División Ministro Hales logró una reducción del 26% en el uso de agua fresca por tonelada de mineral procesado desde el año 2021. Este logro no solo resalta la eficiencia operativa del equipo de la Planta Concentradora, sino que también enfatiza la visión a largo plazo de Codelco hacia una minería más sostenible.

Desde hace dos años se han venido implementado diversas medidas para optimizar el consumo de agua en la división y el resultado es una disminución significativa en el make up de agua, pasando de 0.77 m3 por tonelada procesada en 2021 a 0.57 m3 por tonelada en 2023. Este hito no solo implica un avance hacia la sostenibilidad ambiental, sino que también se traduce en un ahorro económico considerable, estimado en cerca de US$ 2.000.000 acumulado durante el 2023 en comparación con el presupuesto establecido.

Gonzalo Lara Skiba, gerente general de Ministro Hales, elogió el enfoque multidisciplinario que llevó al éxito de esta iniciativa. “Reconocer una gran labor que se hizo en forma mancomunada entre Operaciones y Mantención, quienes nos vienen mostrando gran rendimiento no solamente en el área hídrica, sino también en el área productiva y seguridad de forma constante”, manifestó el ejecutivo.

En línea con lo anterior, el ingeniero en gestión hídrica, Giovanni Alvarado, resaltó la importancia del trabajo realizado en el marco del Plan de Implementación Táctico (PIT) denominado “Reducir make up por eficiencia de procesos”. “El desarrollo de los PIT es una tremenda estrategia que tienen las áreas, en este caso puntual, ha sido un trabajo bastante metódico y profesional, ya que hemos tenido el involucramiento de todas las áreas y personas clavea que han permitido empujar este indicador”, señaló.

Por su parte, Alexis Yañez, líder del PIT y gestor de la Gerencia de Planta Concentradora, subrayó la relevancia del reconocimiento tanto a nivel individual como colectivo. “Es bueno el reconocimiento, es sumamente gratificante saber que tú te comprometes a algo y obtienes logros. Estamos súper agradecidos, nosotros formamos un equipo prácticamente de distintas disciplinas y todos estamos comprometidos con el resultado final”, indicó

Uso de agua de mar

Cabe destacar que “DMH Futuro”, iniciativa cuyo estudio de impacto ambiental se encuentra en etapa de evaluación, está alineado con la estrategia hídrica de Codelco, por lo que no extraerá aguas continentales para su operación. Sus fuentes de agua provendrán de la Planta Desaladora de Tocopilla, del sistema de recirculación del Tranque Talabre y agua comprada a terceros autorizados.