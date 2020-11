Ministro Prokurica destaca que la minería redujo uso de agua dulce y elevó la de mar y la recirculación

Según un estudio de Cochilco, en 2019 la utilización de agua continental cayó 6,8% en relación con 2018, mientras la salada creció 1,7% y la recirculación en 15%.

jueves 05 de noviembre del 2020.- El ministro de Minería Baldo Prokurica destacó la reducción de un 6,8?l uso de agua dulce en la minería del país, según el último reporte de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) que recoge datos del año 2019.

De acuerdo al reporte de la entidad estatal, el año pasado el agua de origen continental llegó a 12,45 metros cúbicos por segundo, esto es 6,8% menos que en 2018. Esta caída se explica, principalmente, por un descenso de 16% en el uso de fuentes superficiales.

Además, el informe refleja que las faenas mineras están buscando otras fuentes de abastecimiento de agua, ya sea mediante la recirculación o el agua de mar. Así, la utilización de agua de mar subió un 1,7% y la recirculación del elemento aumentó un 15%.

“La minería es una de las industrias que está haciendo mayores esfuerzos por una mejor utilización de las aguas continentales y tenemos varios puntos que quedan en evidencia en este informe. Más del 70% de los proyectos de la minería chilena contempla la construcción de desaladoras o, eventualmente, el uso de agua de mar en sus procesos”, subrayó el ministro de Minería, Baldo Prokurica.

También, Prokurica destacó que entre 2010 y 2019 el uso de agua de mar vinculado a la producción minera del cobre creció 43% como promedio anual. Lo que podría seguir aumentando, considerando que actualmente Cochilco registra en carpeta 14 proyectos de desaladoras.

“Se están haciendo esfuerzos muy importantes, no solo en lo económico, sino también en lo tecnológico para que exista un mejor uso del agua y se permita avanzar en terminar con este mito de que es la minería la que usa más el agua. La minería, de acuerdo con la información de la DGA, solo utiliza el 3% del agua y no me cabe ninguna duda de que es una de las industrias del país que mejor la utiliza”, añadió.

En ese sentido, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, explicó que estos resultados señalan que “las empresas mineras han estado desarrollando diversas iniciativas para un uso más eficiente del agua, por lo cual se observa una evolución positiva de estos indicadores de gestión hídrica, especialmente en la recirculación del agua, cuyo indicador ha aumentado en los últimos años, y en cuanto al uso de las aguas continentales”.