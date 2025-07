Ministros exponen en el Congreso plan de respuesta ante eventual arancel del 50% al cobre anunciado por Trump

Autoridades asistieron a la comisión de Minería y Energía de la Cámara, acompañados de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, la vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco y el presidente del directorio de Codelco.

jueves 17 de julio del 2025.- El Gobierno se desplegó en el Congreso Nacional para explicar a los parlamentarios los alcances e impactos de la comunicación anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de aplicar aranceles del 50% al cobre.

En la ocasión, los ministros de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren; de Hacienda, Mario Marcel; y de Minería, Aurora Williams, asistieron a la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde expusieron las acciones que ha llevado adelante el Ejecutivo, además de proyecciones y estimaciones del impacto. A la sesión también asistió la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza; la vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez y el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco.

El canciller detalló las distintas gestiones que ha encabezado el Ministerio de Relaciones Exteriores desde que Estados Unidos anunció la investigación sobre el cobre. “Desde la Cancillería hemos coordinado la respuesta frente a estos nuevos hechos, aportando documentos técnicos que dan cuenta de la relevancia de Chile como socio comercial estratégico de Estados Unidos, tanto en el flujo de cobre como también en materia de madera, en un trabajo muy coordinado con los ministerios sectoriales y también con el Ministerio de Hacienda”, afirmó.

“Por su parte, nuestro embajador en Washington también ha estado muy activo, reuniéndose con representantes del sector privado en Estados Unidos, y, por otra parte, se ha reunido con autoridades del Departamento de Estado, a nivel de Assistant Secretary y también del Departamento de Comercio, que es el que está desarrollando esta investigación sobre la situación del cobre”, agregó.

En tanto, el ministro Marcel explicó cómo se configura el precio del cobre en los mercados internacionales. “El precio del cobre no depende de Estados Unidos, depende de los balances de oferta y demanda global de cobre. Y esos balances, para este año o el próximo, son relativamente favorables, siempre con diferencias que no son muy grandes, pero son suficientes para sostener los precios que tenemos. Y los mercados de cobre a futuro no se han visto afectados por lo que está pasando en Estados Unidos. Lo que están diciendo los mercados es que seguirá habiendo una demanda significativa y que la oferta no va a cambiar respecto a lo que hoy día se puede anticipar como producto de la imposición de aranceles en Estados Unidos”, sostuvo.

Además, respecto al impacto económico sobre la actividad y los ingresos fiscales el ministro indicó que “para este año es mínimo, si es que existe alguno. Puede haber algún impacto mayor en el mediano plazo, pero tenemos al mismo tiempo una serie de alternativas para mitigar ese impacto, fundamentalmente a través de la diversificación de nuestras exportaciones en mercados como India. Es importante que mantengamos la visión concentrada en que contamos con mecanismos de amortiguación, tenemos alternativas en materia comercial, lo cual en principio debiese ser bastante más tranquilizador”.

Por su parte, la ministra Williams recalcó que “Chile exporta aproximadamente el 11% del cobre en forma de cátodos a Estados Unidos; Estados Unidos a su vez se abastece en un 50% por cobre propio y el otro 50% lo importa. El 70% de la importación es chilena y está concentrada aproximadamente en 20 empresas, pero 4 de ellas representan el 80%, o sea tenemos pocas empresas que venden a Estados Unidos cifras importantes. En Estados Unidos la mitad del cobre que se requiere no existe la posibilidad de ser sustituido por lo menos en el corto plazo, hablamos de corto plazo y largo plazo mineros, o sea por lo menos dentro de los 8 a 10 años no es factible de poder sustituir ni generando cobre primario ni con cobre secundario”.

En tanto, el canciller, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales y la vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco participaron en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se abordó el mismo tema. También participó de forma telemática el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco.