Mujeres lideran las áreas de Planta y Seguridad en Radomiro Tomic

La División de Codelco nombró a Grace Navarrete como gerenta de Planta y a Angelina Pipon como gerenta de Seguridad y Salud Ocupacional.

martes 16 de agosto del 2022.- Dos destacadas y jóvenes profesionales de Radomiro Tomic fueron nombradas como las nuevas gerentas de Planta y de Seguridad y Salud Ocupacional, gracias a sus competencias, talentos y trayectorias. Se trata de Grace Navarrete y Angelina Pipon (en la foto), quienes asumen el liderazgo de estas unidades esenciales para la organización.

«En nuestra planificación estratégica tenemos foco en el desarrollo de las personas y, dentro de los desafíos que tiene la división, qué mejor que mirar en este plan de desarrollo las competencias que están dentro de RT. La gran experiencia que tienen Grace y Angelina, sin duda, calzan perfecto para hacernos cargo de estos grandes desafíos y así convertirnos en referentes», destacó el Gerente General de Radomiro Tomic, Lindor Quiroga.

Trayectoria y talento

Grace Navarrete Condell, nueva gerenta de Planta, es Ingeniera Civil Metalúrgica de la Universidad de Concepción, actualmente cursa un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez y es partícipe del proyecto Promociona Chile 2022, diplomado para equipos directivos que se imparte en la misma casa de estudios.

Inició su carrera en Radomiro Tomic -división en la que lleva 18 años trabajando- como Ingeniera en Control de Procesos ejerciendo distintos cargos que impulsaron su crecimiento profesional hasta ser nombrada gerenta de Planta.

«Tanto en Codelco como en Radomiro Tomic nos encaminamos hacia la excelencia organizacional de la mano de nuestra gente. Estoy convencida de que éste es el camino correcto para convertirnos en referentes y, de esta forma, seguir aportando con nuestro noble propósito y compromiso al país», señaló.

Angelina Pipon Castro, nueva gerenta de Seguridad y Salud Ocupacional, es Ingeniera Civil en Mina de la Universidad de Antofagasta, diplomada en Gestión Minera de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente está finalizando sus estudios de postgrado en la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Con 20 años de experiencia laboral en áreas operativas de la industria minera, destacó en distintos cargos en el área Mina de Radomiro Tomic, donde en los últimos dos años se desempeñó como Superintendenta de Perforación, Tronadura y Chancado.

«En este nuevo rol, es súper relevante la transformación que estamos viviendo, ya que ponemos el foco en nuestra gente. Nos da la oportunidad de hacer una minería distinta, desarrollar talentos que tenemos en nuestros equipos, tener conversaciones sinceras, capturar el valor que tiene cada uno y dar apertura a nuestros trabajadores y trabajadoras», declaró Angelina.

Propósitos y desafíos

Radomiro Tomic se encuentra profundizando la transformación en distintos ámbitos, potenciando el sistema de gestión C+ para robustecer la excelencia organizacional y operacional que harán posible ser referentes en la industria.

Acorde con las aspiraciones divisionales y corporativas, para Angelina Pipon «la accidentabilidad en nuestra división debe ser cero. La GSSO, que tiende a ser fiscalizadora de ciertos procesos, debe estar integrada en cada una de las gerencias. Quiero lograr que nos vean como socios estratégicos, en donde podemos ayudar y asegurar que nuestros procesos sean totalmente eficientes y seguros».

En tanto, Grace Navarrete, manifestó que «tenemos grandes desafíos, partiendo por cumplir las aspiraciones del año 2022 y fomentar el camino para el desarrollo de los proyectos estructurales que vienen en esta división. Esto no lo vamos hacer si no es trabajando en equipo, convencidos de que éste es el camino, de la mano de C+ e impulsados por el Sello de Liderazgo».