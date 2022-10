Mujeres se graduaron de operadoras para camiones de extracción minera

La formación estuvo dirigida a vecinas de las comunidades aledañas a la minera El Soldado de Anglo American, en la Región de Valparaíso, en un proceso en que se recibieron más de 400 postulaciones para 50 cupos.

Con casi la totalidad de las participantes graduadas, finalizó la formación de operadoras para camiones de extracción de Anglo American, programa desarrollado por la OTEC de la Universidad Santo Tomás y articulado por la iniciativa Vetas de Talento de Fundación Chile.

La formación estuvo dirigida a mujeres de las comunidades aledañas a la minera El Soldado de Anglo American, en la Región de Valparaíso, en un proceso en que se recibieron más de 400 postulaciones para 50 cupos.

Después de una exigente selección, las elegidas se enfrentaron a una intensa preparación durante dos meses, la que culminó con 48 graduadas, que obtuvieron la licencia clase D (para maquinaria automotriz) y certificación como operadoras de camiones de extracción.

«Fue una experiencia enriquecedora, no sólo para las mujeres que fueron parte de este programa, sino para nosotros como equipo de Anglo American, en conjunto con Vetas de Talento y Universidad Santo Tomás, que vivimos el proceso de cambio de mirada que ellas tuvieron al salir de sus casas y de sus actividades habituales para embarcarse en la formación de operadora», destaca Leslye Cornejo, Superintendente HRBP ES de Anglo American.

La ejecutiva explica que las participantes del programa provenían de las comunas de El Melón, La Calera, Nogales, La Cruz y Quillota, «que pertenecen a la zona cercana a El Soldado».

«Las alumnas estaban enteradas de su operación, pero no sabían cómo insertarse en la industria minera, que es lo que van a poder hacer ahora, porque tienen las herramientas para lograrlo y depende cien por ciento de ellas», indicó.

Al respecto, el gerente de mina El Soldado, Rodrigo Cifuentes, valoró que el programa esté dirigido a mujeres de la zona de influencia.

«Si estamos acá, es justo que ellas se vean beneficiadas y que nosotros como compañía dejemos un legado, y qué mejor que hacerlo con educación y oportunidades laborales. Podemos ayudar a que las ilusiones de las personas se hagan realidad», destacó.

Fernando Saavedra, director nacional de Capacitación y Educación Continua de Santo Tomás, destacó el compromiso de quienes participaron del programa.

«De las 50 seleccionadas que se inscribieron terminaron 48, y esa es una tasa de término que no es habitual en un programa de dos meses. Ello se debe a que tuvimos un riguroso proceso de selección, con mucha conversación y entrevista. Ahora esperamos que ellas le puedan sacar provecho a esta formación», señaló.

Cumpliendo sueños

«Era mi sueño, pero siempre lo vi como algo más allá, porque no tenía contactos ni sabía cómo postular», señala Elizabeth Arancibia, participante de la comuna de La Cruz.

Sobre la posibilidad de entrar en una actividad tradicionalmente masculina, Elizabeth comenta que «ahora se están abriendo las puertas para las mujeres; hay más interés en la equidad y oportunidades de trabajo».

Evelyn Villarroel, quien recibió el reconocimiento de «Actitud protagonista», otorgado por los profesores de la formación, cuenta que «sabía de muchas otras mujeres que habían postulado en El Melón. Fui pasando las etapas, y gracias a Dios llegué hasta el final y terminé como alumna destacada. Estoy muy agradecida por eso, por la calidad de los profesores y también de mis compañeras, que fueron un apoyo fundamental».

«Yo llegué sin saber nada. Era una dueña de casa. Sabía manejar, pero no tenía ningún conocimiento de camiones, y aprendimos de todo: las partes, las dimensiones», afirma Evelyn, comentando que se siente orgullosa por lo logrado, «y quiero seguir con esto, porque me encantó y me permite sacar adelante a mi hija, que es lo que más me importa».