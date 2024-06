Nancy Pérez asume como nueva directora ejecutiva del Instituto de Tecnologías Limpias

La ingeniera civil que fue hasta ahora Directora de Enami y Directora de Desarrollo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alberto Hurtado, entre otros cargos, asume el liderazgo del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) que se desarrollará en la Región de Antofagasta.

martes 11 de junio del 2024.- Después de meses de búsqueda, se anunció el nombramiento de Nancy Pérez como la nueva Directora Ejecutiva del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) -consorcio impulsado por Corfo, como parte de un acuerdo entre la entidad estatal y la empresa SQM Salar- que busca desarrollar en Chile una nueva industria de energía limpia y minería verde, representando la mayor inversión de I+D aplicada del país en su historia.

Esta iniciativa ha sido capaz de convocar a diversos y destacados actores de la academia, el mundo de la investigación aplicada nacional y extranjero, y a reconocidas empresas mineras y de energía a un innovador proyecto que, aprovechando las condiciones únicas de la Región de Antofagasta, crea una nueva industria sustentable que transformará la estructura productiva y la calidad de vida del norte de Chile y del país.

La nueva líder del ITL, que se trasladará a vivir a la ciudad de Antofagasta para asumir esta misión, es ingeniera civil en Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María y Magíster en Innovación, Tecnología y Emprendimiento de la misma casa de estudios. Cuenta con una larga trayectoria en el desarrollo de innovaciones tecnológicas y en el diseño e implementación de estrategias de innovación y de transformación digital. Hasta junio era Directora de Desarrollo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alberto Hurtado, directora de Enami en representación del Presidente de la República, Consejera de Innova Chile de Corfo, Directora del CNP y Fundadora de Women Board Up y Emerge Chile.

Pérez destaca que “quiero partir por reconocer a todos los actores que hicieron posible que el ITL pudiera concretarse. No cabe dudas que estamos en un momento muy desafiante, derivado de la crisis climática, que demanda cambios tecnológicos importantes en minería y energía, y cuyos avances requieren de la coordinación de capacidades de varios actores. La minería es un sector clave para que esto ocurra y genere un impacto significativo en el país, creo que tenemos muy buenas condiciones, y en particular en Antofagasta, para pensar y actuar en grande. Eso me motiva y me apasiona, pues lo veo como una oportunidad muy positiva para la región”.

Entre sus principales desafíos para el mediano y largo plazo es lograr que el ITL se perciba como el actor que orquestó y generó las confianzas en Antofagasta y a nivel nacional, que ha generado capacidades que han permitido armar un ecosistema con foco en el desarrollo de tecnologías limpias en minería y energía, y en el largo plazo que llegue a un referente global como modelo de transición hacia el desarrollo sostenible.

Agrega que “es tan importante lo que podemos aportar desde esta iniciativa, que me gustaría que la confianza que tengo en lo que podemos hacer se multiplique, que realmente logremos armar un ecosistema de innovación en tecnologías limpias, que compitamos en la arena global, pero que localmente conjuguemos más que nunca el verbo colaborar. Estamos para grandes desafíos y esa sana ambición y convicción de que podemos hacerlo, me gustaría que quede instalada en la región”.

En cuanto a su arribo a Antofagasta, Nancy Pérez dice que “voy cargada de energía positiva y de años de experiencia en innovación que pondré al servicio de Antofagasta y de este desafío. Como siempre, comenzaré escuchando mucho y de manera profunda , para conectar con la región y con las personas y desde ahí comenzar a co-construir la identidad del ITL, que espero, de todo corazón, se convierta en la institución de la cual todos nos sintamos plenamente orgullosos de ser parte”.

La nueva directora ejecutiva explica que los próximos pasos son comenzar con una inmersión en la región y con diálogos con cada uno de los stakeholders del ITL. “Un aspecto súper importante es la estructura de gobierno corporativo, que espero que se complete y esté en operación lo antes posible, ya que sé lo importante que son los directorios y los comités para que la actividad de la administración avance bien. En paralelo comenzar a armar el equipo del ITL, mi equipo, y avanzar con la instalación física del Instituto”.

Agrega que la revisión de la estrategia también es muy relevante, ya que hay varios ámbitos en los cuales se requiere avanzar en el desarrollo de tecnologías limpias y viabilizar su inclusión en proyectos de inversión (considerando estándares, regulación, permisos, entre otros). “Lo más importante será que las empresas puedan acelerar su transición a la descarbonización y electrificación de las operaciones”, asegura

Por su parte, Víctor Pérez, quien deja su cargo de director ejecutivo interino del ITL y que además lideró por cerca de tres años la Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (ASDIT) – consorcio que se adjudicó esta iniciativa y que lideró la construcción del ITL-, dice que “estoy muy orgullo y profundamente feliz y satisfecho en entregar esta responsabilidad de liderar el ITL a Nancy, una profesional de impecable trayectoria humana y profesional, líder del mundo minero, académico y tecnológico, profundamente ligada a los valores con que nace el ITL. Su nueva dirección inspirará a las nuevas generaciones de la región de Antofagasta, la macrozona norte y el país para que este sueño de una minería verde que nació en la región minera más importante del mundo se convierta en realidad. La unanimidad con que nuestro directorio decidió a su persona para dirigir el instituto de tecnologías aplicadas más importante de nuestro país es un fiel reflejo de la convocatoria y capacidades colaboración que Nancy inspira y tendrá todo nuestro apoyo para que su liderazgo sea muy exitoso desde hoy”