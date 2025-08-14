Nuevo proyecto minero se prepara para operar en la Región de Tarapacá

La faena Tana de Cosayach proyecta producir 2.000 toneladas al año de yodo perlado de alta pureza. La nueva operación generará 600 puestos de trabajo permanentes.

jueves 14 de agosto del 2025.- A toda marcha avanzan los trabajos en faena Tana, ex Bullmine, para comenzar a operar a fines de este año. El desafío es grande. La nueva operación de Cosayach, empresa del Grupo Errázuriz fundada en 1985, proyecta llegar a las 2.000 toneladas anuales de yodo perlado de alta pureza, elemento vital para aplicaciones médicas, agrícolas e industriales.

Este elemento es el componente principal de medios de contraste para exámenes radiológicos, pero también está presente en la fabricación de productos farmacéuticos como antiséptico, también en la fabricación de pantallas LCD, como biocida en pinturas, además de ser usado tanto en nutrición animal y humana para regular la producción de hormonas tiroideas que regulan el “ritmo” del cuerpo.

“Desde hace 40 años hemos sido protagonistas del desarrollo de la minería no metálica en Chile y estamos muy contentos de seguir creciendo. Faena Tana es una operación que nos tiene muy ilusionados por el aporte que significa para la Región de Tarapacá”, dice Marcelo Valdebenito, gerente de Asuntos Corporativos de Cosayach.

El proyecto contempla una capacidad industrial de 2.000 t/año de yodo perlado de alta pureza. Esta operación moverá más de 15 millones de este mineral al año.

“En plena operación se generarán 600 trabajos permanentes, 400 propios y 200 indirectos, entre operadores de mina, trabajadores especializados y profesionales y contratistas. Históricamente tenemos un gran compromiso con el empleo local. Prácticamente todos los trabajadores y trabajadoras de Cosayach son de localidades cercanas a nuestras operaciones”, dice Valdebenito.

Una de las características de este proyecto es el uso de agua de mar en el proceso de lixiviación del caliche para lo cual se construye una planta elevadora de agua de mar de más de 1.000 metros y un trazado de 55 kilómetros de tuberías de conducción de agua desde el sector de Pisagua Viejo, a 15 kilómetros del pueblo de Pisagua, hasta la Planta Concentradora de Yoduros y la Planta de Refinación, ubicadas a 150 kilómetros de Iquique, en el sector de Tana.

“Ser sostenibles es uno de nuestros grandes propósitos como empresa. Por ello es tan importante el uso de agua de mar, lo que supone una serie de desafíos operacionales en la construcción, montaje y fijación de las tuberías”, explica el gerente de Asuntos Corporativos de Cosayach.

Con Tana, Cosayach completa cuatro plantas industriales de producción de yodo y una planta industrial de nitratos, las que en conjunto alcanzarán una producción anual de 8.000 toneladas de yodo refinado, 200.000 toneladas de nitrato de potasio y 120.000 toneladas de nitrato de sodio.

Esta operación pertenece al Grupo Errázuriz que es un destacado conglomerado empresarial chileno de larga tradición con una importante presencia en 15 sectores económicos: minero, inmobiliario, automotriz, pesquero, salmonero, agrícola, forestal, ganadero, vitivinícola, frutícola y financiero, entre otros.

En minería el grupo tiene participaciones en oro, nitratos, yodo, cobre y litio.

El Grupo es reconocido por su liderazgo estratégico y fomento a la inversión en Chile, con una fuerte vocación por proyectos innovadores y sustentables. Con una facturación anual de USD$1.000 millones tiene 5.700 trabajadores directos y más de 10 mil indirectos.