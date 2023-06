Orlando Gahona asumirá como nuevo gerente de Corporación Clúster Minero

El ejecutivo cuenta con una basta carrera profesional tanto el sector privado como académico.

El Ingeniero Comercial de la Universidad Católica del Norte, Orlando Gahona, asumirá desde el lunes 3 de julio, como el nuevo gerente de la Corporación Clúster Minero de la Región de Antofagasta.

El ejecutivo Inició su carrera profesional en Codelco Chile División Chuquicamata y ha ocupado roles de liderazgo en importantes empresas e instituciones nacionales e internacionales, tales como Gerente de Entrenamiento y Desarrollo de Newmont Goldcorp Mining Group, Gerente Regional de Antofagasta de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, Gerente del Clúster Minero de la Región de Antofagasta, Director de Proyectos en Universidad Católica del Norte, Gerente de Recursos Humanos en Yamana Gold Chile, Gerente de Entrenamiento y Desarrollo en Kinross Gold Corporation Ecuador, Gerente General en Fundación Educacional Escondida & Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM) en BHP Billiton Group, Gerente Zona Norte en Corporación de Capacitación y Empleo de la Sociedad de Fomento Fabril, Gerente de Sodimac Constructor Antofagasta y Jefe de Planificación y Crédito Regional en Sodimac S.A.

Profesor del área de pregrado y postgrado en Estrategia Empresarial, Gestión de Capital Humano y Finanzas Corporativas, en la Universidad Santo Tomás, Universidad de Antofagasta y Universidad Católica del Norte.

Posee los grados académicos de Doctor en Derecho y Administración de Empresas y Máster en Dirección y Organización de Empresas por la Universitat de Lleida (Catalunya, España), PhD y Master of Arts in Human Resource Management por la University of Hertfordshire (Hatfield, UK), Magíster en Finanzas y Magíster en Administración por la Universidad de Chile (Santiago, Chile) y el título profesional de Ingeniero Comercial y Licenciado en Ciencias en la Administración de Empresas por la Universidad Católica del Norte (Antofagasta, Chile).

Ha realizado programas de especialización gerencial en Harvard University (Mass, USA), University of California at Berkeley (CA, USA), Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Adolfo Ibañez de Chile. Es miembro del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., Instituto de Ingenieros de Minas de Chile A.G., The Society for Human Resource Management con sede en Virginia (USA) y del Centro Internacional de Casos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México).